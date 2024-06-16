Врач назвала российского моллюска, снижающего риск инсульта

Деликатесный моллюск трубач, которого добывают в Охотском море, снижает риск инсульта. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

В рационе среднестатистического человека преобладают омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Они провоцируют системное воспаление, которое связано с ожирением, атеросклерозом и другими заболеваниями. Моллюск трубач богат омега-3 жирными кислотами. Они смягчают системное воспаление и борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки организма. Также продукт богат белком, необходимым для построения мышц и выработки гормонов и других важных веществ.

До этого диетолог Васильева рассказала, что дневную норму белка можно закрыть двумя-тремя порциями сырников, полкило котлет или большим стейком индейки. Избыток насыщенных жиров из свинины и говядины может повышать риск инсульта и инфаркта. Поэтому врач рекомендовала отдавать предпочтение нежирным источникам белка: мясу птицы, рыбе, бобовым продуктам.

Ранее врач назвала две диеты, смягчающие системное воспаление.