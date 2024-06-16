Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня поругалась с Сашей Стоуном на экстремальном шоу

Телеведущая Виктория Боня назвала Сашу Стоуна идеальным героем «Дома-2»

close
100%
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Виктория Боня поругалась с блогером Сашей Стоуном на шоу «Выжить в Дубае». Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, Боня и Стоун разругались из-за места для сна. Они не могли понять, как будут спать на помещении, ведь в команде две пары и трое «одиночек». После конфликта Боня заявила, что Стоуну пошло бы участие в проекте «Дом-2». Она назвала блогера идеальным героем для проекта.

Боня в шутку отметила, что хотела напасть на Стоуна ночью из-за конфликтов.

«Но я сдержалась», — заявила телеведущая.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Известно, что в новом сезоне приняли участие экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева, победитель шоу «Вызов» Торнике Квитатиани, рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова.

Ранее Виктория Боня рассказала о голоде на съемках экстремального шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами