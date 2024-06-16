Виктория Боня поругалась с Сашей Стоуном на экстремальном шоу

Телеведущая Виктория Боня поругалась с блогером Сашей Стоуном на шоу «Выжить в Дубае». Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, Боня и Стоун разругались из-за места для сна. Они не могли понять, как будут спать на помещении, ведь в команде две пары и трое «одиночек». После конфликта Боня заявила, что Стоуну пошло бы участие в проекте «Дом-2». Она назвала блогера идеальным героем для проекта.

Боня в шутку отметила, что хотела напасть на Стоуна ночью из-за конфликтов.

«Но я сдержалась», — заявила телеведущая.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Известно, что в новом сезоне приняли участие экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева, победитель шоу «Вызов» Торнике Квитатиани, рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова.

Ранее Виктория Боня рассказала о голоде на съемках экстремального шоу.