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В Белом доме назвали мирный план Путина противоречащим здравому смыслу

Салливан заявил, что мирный план Путина противоречит здравому смыслу

Мирный план, который предложил президент России Владимир Путин, якобы противоречит здравому смыслу. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время конференции по Украине в Швейцарии, сообщает РИА Новости.

«Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу», — сказал Салливан.

Он обосновал свою позицию тем, что, согласно данному плану, Украина якобы должна не только отказаться от территории, которую «сейчас оккупировала Россия», но и также должна покинуть «дополнительную украинскую суверенную территорию».

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее в Британии раскрыли главное в мирном плане Путина по Украине.

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