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Глава СК затребовал доклад о расследовании захвата заложников в ростовском СИЗО

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании захвата заложников в ростовском СИЗО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела по факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, которое произошло 16 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

«Председатель СК России... поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Также Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее в ростовском СИЗО начались обыски после инцидента с захватом заложников.

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Захват заложников в Ростове
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