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Число попавших в больницы после отравления едой в Москве выросло до 41

Mash: число заболевших ботулизмом в Москве из-за отравления выросло до 41

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Shutterstock

В московских больницах до 41 выросло количество пациентов с ботулизмом, заболевших в результате отравления готовой едой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты пишут, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в производственных помещениях и на складах компаний «Локалкитчен» и «Гастропорт». Во время проверки следователи обнаружили поваров, пытавшихся выкинуть продукты, из которых делали блюда, которыми, как предполагается, отравились люди.

Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. За два дня в московские больницы за медицинской помощью обратились несколько человек. Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ. Тогда сообщалось, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Telegram-канал 112 писал, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве.

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