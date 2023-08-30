Ахеджакова, Миронова, Солженицына: кто пришел на прощание с Панфиловым

Прощание с народным артистом РСФСР, режиссером Глебом Панфиловым прошло в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве. Он умер 26 августа на 90-м году жизни.

На церемонию пришли народная артистка России Лия Ахеджакова, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, продюсер Антон Златопольский, киновед и историк кино Наум Клейман, актрисы Мария Миронова и Александра Захарова и глава фонда «Холокост» Алла Гербер. Также простилась с Панфиловым вдова писателя Александра Солженицына, общественный деятель Наталья Солженицына – она назвала режиссера «совестливым художником» и «социально страдающим человеком».

Венки к храму и могиле народного артиста прислали коллективы Малого театра и Театра имени Евгения Вахтангова, киноконцерн «Мосфильм» и президент России Владимир Путин. Свои соболезнования семье Панфилова выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, режиссер Никита Михалков и другие.

Глеба Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Инной Чуриковой, ушедшей из жизни 14 января 2023 года. Рядом также находятся могилы Владимира Меньшова, Василия Ланового и Михаила Жванецкого.