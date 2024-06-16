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Британской школьнице удалили часть легкого из-за вейпинга

Daily Mail: 17-летней британке удалили часть легкого из-за вейпинга

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Александр Вильф/РИА «Новости»

17-летняя Кайла Блайт из Великобритании, которая еженедельно выкуривала 4000 затяжек вейпа, что эквивалентно 400 сигаретам, потеряла часть легкого и оказалась на грани сердечного приступа. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка начала курить вейпы в возрасте 16 лет, полагая, что это занятие безвредно. В гостях она плохо себя почувствовала, ее кожа приобрела синий оттенок. Врачи обнаружили у нее легочную буллу — воздушную полость, которая указывала на тяжелое поражение органа. Ей пришлось удалить часть легкого во время 5,5-часовой операции и провести две недели в больнице. Врачи отметили, что пациентка была близка к остановке сердца.

Вейпинг считается безопаснее обычных сигарет, поскольку вейпы содержат меньше никотина. Согласно заключению английских экспертов 2015 года, электронные сигареты на 95% менее вредны, чем сигареты. Однако накапливающиеся данные ученых показывают, что на самом деле они повышают риск рака, болезней сердца и легких.

Ранее ученые выяснили, почему некурящим может быть сложнее избавиться от рака легкого.

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