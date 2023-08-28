75 лет со дня рождения Натальи Гундаревой

28 августа актрисе Наталье Гундаревой исполнилось бы 75 лет. Она умерла в возрасте 56 лет из-за уже второго в ее жизни инсульта. Миллионы до сих пор любят образы, созданные ею в кино, – Смеральдины в «Труффальдино из Бергамо», Нины Евлампиевны в «Осеннем марафоне», Веры Николаевны в «Одиноким предоставляется общежитие», директора Александры Ивановны в «Хозяйке детского дома», многодетной матери Надежды Кругловой в «Однажды много лет спустя».

Нетипичная для актрисы, «простая» внешность сделали Гундареву «своей» для советских телезрительниц. Журнал «Советский экран» трижды признавал ее лучшей актрисой года (1977, 1981, 1984). В 1986-м ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

В течение 30 лет Гундарева также служила в Театре им. Маяковского.

Трижды была замужем, детей нет.