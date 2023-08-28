Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

75 лет со дня рождения Натальи Гундаревой

Актрисе Наталье Гундаревой сегодня исполнилось бы 75 лет

28 августа актрисе Наталье Гундаревой исполнилось бы 75 лет. Она умерла в возрасте 56 лет из-за уже второго в ее жизни инсульта. Миллионы до сих пор любят образы, созданные ею в кино, – Смеральдины в «Труффальдино из Бергамо», Нины Евлампиевны в «Осеннем марафоне», Веры Николаевны в «Одиноким предоставляется общежитие», директора Александры Ивановны в «Хозяйке детского дома», многодетной матери Надежды Кругловой в «Однажды много лет спустя».

Нетипичная для актрисы, «простая» внешность сделали Гундареву «своей» для советских телезрительниц. Журнал «Советский экран» трижды признавал ее лучшей актрисой года (1977, 1981, 1984). В 1986-м ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

В течение 30 лет Гундарева также служила в Театре им. Маяковского.

Трижды была замужем, детей нет.

Картина дня
В Крыму сбили два БПЛА. Военная операция на Украине, день 551-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 551-й день
В Кремле оценили перспективы возобновления зерновой сделки
В Минсельхозе рассказали о росте цен на хлеб в 2023 году
Оскар Кучера ответил на слухи о своей неприязни к Дане Милохину и Насте Ивлеевой
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото бабушки в день ее 80-летия
Исследователи выяснили идеальную температуру для спокойного сна
Путин встретился с экипажем танка «Алеша»
Новости и материалы
Задержанному в Швеции в ноябре 2022 года предъявили обвинения в шпионаже
Российские туроператоры стали предлагать безалкогольный all inclusive в Турции
На Кубани больше недели разыскивают 15-летнего подростка
В Кремле рассказали, будут ли у Путина международные поездки
География экспорта российского угля к 2030 году сильно изменится
Российские силы поразили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
В Кремле ответили на вопрос о церемонии прощания Евгения Пригожина
Задержаны три фигуранта дела о массовом отравлении людей на севере Москвы
Мужчина на угнанной Toyota проломил стену и въехал в автосервис
В России открыли предзаказы на iPhone 15
Дизайнер рассказала, как сделать рабочее место школьника удобным
В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Минобороны РФ рассказало о ситуации на Донецком направлении за минувшие сутки
В Запорожской области задержали жителей, планировавших теракты
Аналитик назвал опасным для ЕС вступление Украины
В Польше назвали условия завершения конфликта на Украине
Американец нашел потерянное обручальное кольцо спустя 14 лет
Макрон: Франция не может вмешиваться в украинский конфликт напрямую
Все новости
В Крыму сбили украинскую крылатую ракету
Очевидица рассказала о пожаре в жилом доме в Красногорске: «пламя размером с соседний дом»
Многодетная россиянка пропала в Египте во время погружения под воду
Экс-стилист Пугачевой заявил, что певица вернется в Россию
Папа сможет. Ученые рассказали, когда мужчины будут рожать
Профессор МГМУ им. Сеченова Николенко: пересадить матку мужчине возможно
«Если не сейчас, то когда?» В США готовы к импичменту Байдена
Расследование в рамках импичмента Байдену может быть запущено в сентябре
Выставка раритетных автомобилей в усадьбе Архангельское
Каллы, нарциссы и фикус. Какие цветы не стоит дарить учителям из-за их ядовитости
Фикус может стать причиной анафилактического шока, а нарциссы – судорог
Как русский инженер вдохновился перевернутой корзиной и сделал водонапорную башню шедевром
170 лет назад родился Владимир Шухов, архитектор Шаболовской башни
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по биологии за шестой класс
Ответьте на несколько вопросов про растения и получите оценку
«Выследили автомобиль и сбросили разрывной снаряд». Подробности покушения на российского военкора
Сальдо: ВСУ совершили покушение на военкора News Front Лекса около Алешек
В Грузии оползень накрыл средневековый монастырь. Подробности ЧП в Шиомгвиме
Оползень сошел на монастырь Шиомгвиме в Грузии
Прима Большого, ученица Улановой, педагог Образцовой. Умерла балерина Светлана Адырхаева
Балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях