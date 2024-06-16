Мбаппе ответил на вопрос о своем участии в Олимпиаде

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что он не поедет на Олимпиаду 2024 года, передает RMC.

«Позиция моего клуба предельно ясна. Я думаю, что не буду участвовать в Олимпийских играх, это правда. Я также осознаю, что перехожу в новую команду. Я желаю сборной Франции завоевать золото», — сказал Мбаппе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции.