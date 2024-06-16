Четырехлетний мальчик проглотил три батарейки во время игр и попал в больницу

В Петербурге четырехлетний мальчик проглотил батарейки во время игр с фонариком и попал в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 14 июня на Васильевском острове. По словам отца ребенка, мальчик играл с фонариком, у которого сломалась крышка от отсека с батарейками. Малолетний по недосмотру родителей смог вытащить их из устройства и проглотил.

Ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у него в желудке три батарейки, провели все необходимые процедуры и отпустили мальчика домой. Отмечается, что во время обследования ожогов у малолетнего не обнаружили.

До этого в Оренбургской области ребенок попал в больницу из-за проглоченной батарейки. Врачи успешно извлекли инородное тело и оставили пациента под наблюдением.

Ранее в Томске четырехлетний ребенок проглотил 20 магнитов и оказался в больнице.