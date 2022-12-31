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Фото

Лучшие фотографии 2022 года по версии «Газеты.Ru»

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии уходящего года. Его мы запомним навсегда: начало военной операции на Украине, частичная мобилизация в России, уход из жизни королевы Елизаветы II и Михаила Горбачева, пандемия коронавируса, допинговый скандал с участием российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, победа сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу и многое другое — в итоговой фотогалерее «Газеты.Ru» за 2022-й год.

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