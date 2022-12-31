31 декабря 2022, 09:13
Фото
Лучшие фотографии 2022 года по версии «Газеты.Ru»
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии уходящего года. Его мы запомним навсегда: начало военной операции на Украине, частичная мобилизация в России, уход из жизни королевы Елизаветы II и Михаила Горбачева, пандемия коронавируса, допинговый скандал с участием российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, победа сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу и многое другое — в итоговой фотогалерее «Газеты.Ru» за 2022-й год.
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Задержание на улицах в Алматы после беспорядков, 10 января 2022 года
Палестинские жених и невеста перед началом свадебной церемонии у разрушенного дома в восточном Иерусалиме, 11 июня 2022 года
Принц Чарльз, Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Луи и принцесса Шарлотта на балконе Букингемского дворца во время празднования Платинового юбилея королевы — 70-летия со дня ее восшествия на престол, 2 июня 2022 года
Мальчик на детской площадке в Ирпене, Украина, 30 мая 2022 года
Мальчик бежит встречать вертолет миссии ООН в Конго, 22 февраля 2022 года
Пожар на Крымском мосту в результате подрыва 8 октября 2022 года
Очередь из автомобилей на дороге в сторону КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 28 сентября 2022 года
Актер Уилл Смит бьет комика Криса Рока во время церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Постояльцы отеля «Хошиной» в Токио во время ужина, 12 февраля 2022 года
Кладбище ракет в Харькове, 3 декабря 2022 года
Мужчина управляет тележкой, груженной постельными принадлежностями, Пекин, 16 июня 2022 года
Эвакуация жителей района Гаян после землетрясения, Афганистан, 23 июня 2022 года
Прихожане собора Святого Владимира в Киеве во время службы, 12 июня 2022 года
Аудиенция папы Франциска в Ватикане завершилась выступлением циркачей из Кении, 30 ноября 2022 года
Обезвреживание бомбы в Харькове, Украина, 23 июня 2022 года
Протестующий против новой краткосрочной схемы набора в армию убегает, услышав выстрелы, во время беспорядков на железнодорожной станции Секундерабад в Хайдарабаде, Индия, 17 июня 2022 года
Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда, на котором рассматривается жалоба его защиты на приговор Лефортовского суда, 17 мая 2022 года
Снос непригодного для ремонта и восстановления дома в Мариуполе, 24 декабря 2022 года
Прощание с Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (в центре) во время церемонии открытия Встречи глав правительств Содружества в Кигали, Руанда, 24 июня 2022 года
Президент Джо Байден делает селфи с семьей во время пикника конгресса на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 12 июля 2022 года
Канатоходец на фестивале национального гостеприимства «Дружба народов» на ВДНХ в Москве, 9 июля 2022 года
Косплейщица на выставке аниме в Пекине, Китай, 21 июля 2022 года
Пара наблюдает за пожаром на нефтехранилище в кубинском Матансасе, 7 августа 2022 года
Посетители спускаются с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге во время частичного солнечного затмения, 25 октября 2022 года
Вид на Киев без электричества, Украина, 23 ноября 2022 года
Жительница Лос-Анджелеса охлаждается водой из гидранта в жаркий день, 31 августа 2022 года
Президент РФ Владимир Путин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Большом Кремлевском дворце на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, 30 сентября
Гвардеец в Виндзорском замке в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Военнослужащие на референдуме по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, 23 сентября 2022 года
На одной из улиц Донецка, 14 ноября 2022 года
Задержанная участница еврейской ультра-ортодоксальной организации на территории Национального института миграции Мексики, 25 сентября 2022 года
Мужчина с детьми ищет укрытие после того, как ураган «Иан» затопил его дом в Пинар-дель-Рио, Куба, 27 сентября 2022 года
Проводы призывников в рамках частичной мобилизации в Михайловске Ставропольского края, 30 сентября
Автомобили «Москвич 3» на заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом), в отношении которого возбуждено дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»), у здания Верх-Исетского районного суда, 25 августа 2022 года
Первая леди США Джилл Байден, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года
Утечка газа на газопроводе «Северный поток — 2», вид с датского самолета-перехватчика F-16 на Борнхольме, 27 сентября 2022 года
Участники 28-го конкурса человеческих башен в Таррагоне, Испания, 2 октября 2022 года
Отбывавший наказание в США российский бизнесмен Виктор Бут на всероссийском слете партии ЛДПР в Колонном Зале Дома Союзов в Москве, 12 декабря 2022 года
Пленные военнослужащие украинской армии на территории завода «Азовсталь», 20 мая 2022 года
Протестующие требуют отставки премьер-министра Ариэля Генри, Гаити, 3 октября 2022 года
Торговец шариками под дождем в Хайдарабаде, Индия, 1 октября 2022 года
Ребенок играет с воздушным змеем в виде дементора во время 28-го Кейптаунского Международного фестиваля воздушных змеев, 9 октября 2022 года
Девушки разливают чай перед церемонией открытия ХХ съезда Компартии Китая в Большом зале Дома народных собраний в Пекине, 16 октября 2022 года
Работы по восстановлению жилого дома на одной из улиц Мариуполя, 25 октября 2022 года
Рыжее суперлуние в Москве, 13 июля 2022 года
Спасательная операция на реке Мачху, где рухнул переполненный туристами мост, Индия, 31 октября 2022 года
Король Карл III приветствует премьер-министра Риши Сунака на приеме в Букингемском дворце в преддверии саммита Cop27 в Лондоне, 4 ноября 2022 года
Президент Франции Эммануэль Макрон у могилы Неизвестного солдата на церемонии в честь 104-й годовщины Дня перемирия, Париж, 11 ноября 2022 года
Принц Уэльский Уильям и его супруга, принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон), общаются с солдатами Содружества в рамках подготовки к похоронам Елизаветы II, 16 сентября 2022 года
Снос памятника Освободителям Риги, 24 августа 2022 года
Футбольный болельщик «Фламенго» во время столкновений с полицией, возникших после победы команды в Кубке Либертадорес в Рио-де-Жанейро, 13 ноября 2022 года
Собака застряла в машине своих хозяев после схода оползня на городок Казамиччола на острове Искья, Италия, 28 ноября 2022 года
Политик Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемый в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, в Мещанском суде Москвы, 29 ноября 2022 года
Девушка в костюме ангела в центре Санкт-Петербурга, 6 декабря 2022 года
Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве, где проходит рассмотрение жалобы защиты на его 22-летний приговор по делу о государственной измене, 7 декабря 2022 года
Люди катаются на коньках по замерзшему каналу имени Москвы, 7 декабря 2022 года
Мужчина ловит рыбу на улице после наводнения в штате Мараньяо, Бразилия, 6 января 2022 года
Концерт для мобилизованных в Екатеринбурге, 5 октября 2022 года
Транспортировка ракеты-носителя «Протон-М» на стартовый комплекс космодрома Байконур, Казахстан, 12 октября 2022 года
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ лежит на земле после покушения, 8 июля 2022 года. Политик скончался в тот же день в больнице префектуры Нара
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 7 сентября 2022 года
На месте взрыва перед школой в Кабуле, Афганистан, 19 апреля 2022 года
Проводы призванных в рамках частичной мобилизации у военного комиссариата Чкаловского района в Екатеринбурге, 27 сентября 2022 года
Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Москве, 8 апреля 2022 года
Демонтаж названия ресторана быстрого питания McDonald's на Красном проспекте в Новосибрске, 9 июня 2022 года
Последствия обстрела Донецка, 7 ноября 2022 года
Российская фигуристка Камила Валиева после провала в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года
Медработник в операционном кабинете Центральной городской больницы города Снежное, ДНР, 8 ноября 2022 года
Демонстрация после гибели 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов, Стамбул, 2 октября 2022 года
Житель Ла-Пальмы смотрит на кучу пепла от вулкана Кумбре-Вьеха у своего дома, Канарские острова, Испания, 20 января 2022 года
Футболисты сборной Аргентины держат кубок мира ФИФА, 18 декабря 2022 года