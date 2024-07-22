Воскресный папа или никакой: чем плохо забирать ребенка на выходные

По статистике, в среднем в России на тысячу браков приходится около 900 разводов. Некоторые психологи считают, что это связано с традицией довольно рано жениться, другие объясняют это тем, что многие и сами выросли в неполных семьях и относятся к разводам спокойно.

Но не просто так расставание — это маленькая смерть. Часто оно приводит к большим проблемам в воспитании детей.

Опять же по статистике, чаще всего дети остаются с матерями. Хотя я знаю и другие примеры, не буду далеко ходить: моя собственная падчерица, правда, уже совсем взрослая, живет с нами, решив остаться с отцом. Но это все же скорее исключение. Обычно схема заботы об отпрыске выглядит так: ребенок у мамы, а папа забирает его на выходные, когда имеет такую возможность. Есть даже термин — «воскресный папа» (иногда говорят «субботний»).

И мне страшно не нравится такая схема, скажу как мать.

Потому что при таком раскладе женщине достается быт, пускай и не самый сложный сейчас, учитывая технику и возможных помощников по хозяйству. Женщине достаются уроки и требование набрать корзину желудей на завтра к уроку технологии. Женщине достаются капризы, скандалы, вызовы в школу и вопли: «Почему ты не постирала мою футболку? Я же просил!».

Мужчина тут оказывается в гораздо более выигрышной ситуации. Он — папа-праздник: ведет в кино, кормит в ресторане и разрешает сидеть в телефоне до посинения — выходной же! И постепенно у ребенка, что у маленького, что у подростка, формируется стойкая связь: мама заставляет учить Пушкина и убирать носки, а папа заказывает фастфуд и рубится в видеоигры. И что в итоге постоянно слышит женщина от собственного сына или дочери? «А мы с папой на ужин едим суши, а не куриные котлеты. А папа никогда не ругается из-за оценок. А почему мы с тобой не ходим на аттракционы каждую неделю, а только с папой?»

Казалось бы, сядь и объясни ребенку, что бургеры и газировка — не еда на каждый день, а рестораны влетают в копеечку, если посещать их на завтрак, обед и ужин. Но поверьте, я пробовала, а моей дочери уже 12 лет, не маленькая. Увы: в одно ухо влетает, в другое вылетает. И дело не в том, что куриные котлеты невкусные. Просто они не создают ощущения праздника, ведь к ним в комплекте идет проверка уроков, сборы на тренировку и требование отправляться в постель не позже одиннадцати.

Конечно, похожее разделение обязанностей может быть и в полной семье: отец смотрит новости, а мать смотрит в электронный дневник. Но при таком раскладе детские капризы, плохое настроение и возмущение делятся пополам и переносятся на обоих родителей, ведь они оба согласны на домашний ужин и вообще действуют сообща.

Так что, при прочих равных, полная семья, если в ней хорошие отношения, предпочтительнее. Но реальность такова, что сохранить брак выходит не всегда.

Так что же делать с воскресными отцами? У меня нет ответа. В соцсетях люди рассказывают, что некоторым удается разделить заботу о ребенке поровну: он живет поочередно у каждого из родителей, так что и развлечения, и проблемы достаются каждому. Но очевидно, что организовать быт таким образом непросто. Надо как минимум обоим жить недалеко от школы или детского сада, иметь по два комплекта учебников и одежды (дети вечно все забывают), иметь схожий график работы. При этом опять же на арену выходят психологи и утверждают, что в такой ситуации у подростка нет чувства дома. Два дома — это уже не то, а в уязвимом возрасте очень важно иметь «свое место».

В общем, не существует никакой универсальной схемы. Но как же все-таки обидно слышать от собственного ребенка вот эти упреки, начинающиеся с: «А вот мы с папой всегда…». Да-да, знаем мы эти всегда — раз в неделю в лучшем случае. Иди уже есть куриные котлеты. Спортивная форма собрана?

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