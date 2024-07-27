ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе с одноименным названием, завершилась со счетом 3:0. Армейцы открыли счет на 15-й минуте, отличился Тамерлан Мусаев с передачи Рифата Жемалетдинова. Второй гол на 50-й минуте оформил Игорь Дивеев, которому ассистировал Виллиан Роша. Окончательный счет установил Иван Обляков на 78-й минуте.

Для ЦСКА эта победа стала первой в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом матче подопечные Марко Николича, который возглавил клуб в летнее трансферное окно, сыграли нулевую ничью с «Ростовом» на выезде.

«Пари Нижний Новгород» потерпел второе поражение. В первом туре РПЛ нижегородская команда уступила казанскому «Рубину» со счетом 2:4.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Оренбургом» дома, игра состоится 4 августа и начнется в 15:30 по московскому времени. «Пари НН» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо», их матч стартует в 20:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч РПЛ.