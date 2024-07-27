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Бородатая женщина, голый мужчина, ребенок: «Тайная вечеря» на открытии Олимпиады вызвала скандал

Тренер Тарасова назвала прекрасным открытие Олимпийских игр в Париже

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Церемония открытия Олимпийских Игр в Париже вызвала неоднозначную реакцию из-за мужчин, переодетых в женщин, в образе учеников Иисуса Христа. В постановке также участвовали женщина с бородой и почти обнаженный мужчина, полностью выкрашенный в голубой цвет. Илон Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам, а Татьяна Тарасова и Дмитрий Губерниев оценили ее положительно.

В Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Греческий портал pronews.gr назвал мероприятие крахом цивилизации и христианской культуры из-за трансгендеров, пародировавших роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

В работе да Винчи показана последняя трапеза Иисуса Христа и его двенадцати ближайших учеников, на ней установили таинство Евхаристии. В постановке на открытии ОИ в роли Христа выступила женщина. Она была одета в синее платье с глубоким вырезом на груди, на ее голове был нимб с лучами, а на ушах — большие черные наушники. На ее запястьях красовались браслеты в виде широкой цепи — отсылка к распятию. Женщина-Христос стояла за диджейским пультом, сложив ладони в форме сердца.

В образе апостолов Христа предстали дрэг-квин — мужчины, переодетые в женские наряды. У одного из них была накладная борода. Также роль ученика Христа сыграла девочка.

Тайная вечеря в Париже была не за столом, как в оригинальной росписи, а за подиумом. На него положили огромную тарелку с клошем (крышкой для блюд). С помощью троса клош сняли, и перед зрителями предстал в образе Диониса греческий бог, покровитель виноделия обнаженный мужчина в венке и ленте из цветов, прикрывающих его гениталии. Он был полностью окрашен в голубой цвет. Его волосы и бороду покрасили в желтый. Мужчина спел на французском песню: «Я уверен, что вы голый, я уверен, что вы голый». Позднее выяснилось, что Диониса сыграл французский актер и певец Филипп Катерин.

Некоторые зрители подумали, что певец предстал в образе не греческого бога, который в том числе известен своей любовью к развлечениям, а Посейдона — бога морской стихии, ведь в этом году открытие проводили на берегу Сены. На такую мысль их навела синяя краска.

По время выступления Катерин, «ученики Христа» на заднем фоне стали двигаться в такт музыке, принимая различные позы. В конце они обнялись и их движения напоминали поцелуи, что также стало сюрпризом для зрителей.

Реакция общественности

Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в соцсетях написала:

«Я смотрю церемонию открытия Олимпийских игр со своими детьми. Трудно оценить несколько удачных сцен, между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии».

Депутат обратилась к христианам всего мира, которых могла оскорбить пародия на «Тайную вечерю». Она заявила, что это не в целом позиция Франции, а только меньшинства левого крыла, которое готово на любую провокацию.

Миллиардер Илон Маск также оказался недоволен открытием.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск в соцсети X. По его словам, «христианство стало беззубым».

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала открытие Олимпиады «шоу-балетом «Тодес» в Саратове».

Церемонию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа. Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», — написала она и в шутку поинтересовалась, сколько «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом».

Итальянец Анджело Джулиано, называющий себя геополитическим и финансовым аналитиком, в соцсети X написал:

«Прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу».

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что большинство жителей Франции были христианами.

«Я считаю, что это некая попытка, и достаточно успешная, цивилизационного самоубийства. Попытка высмеять, оболгать, оскорбить то, что всегда было в основе культурной идентичности французского народа. Теперь все это уничтожается. И это приведет к цивилизационной катастрофе», — считает Кипшидзе.

«Пусть не смотрит»

Некоторые зрители посчитали церемонию открытия достойной. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Спорт-Экспресс» назвала мероприятие прекрасным.

«Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием? Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут? Каждая страна делает лучшее, что она может сделать. И не надо ни с кем это сравнивать! Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telergam-канале также назвал церемонию хорошей.

Мероприятие не для россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал «Газете.Ru», что для Европы трансвеститы — это «обычно и нормально»:

«Я не понимаю, каким образом в глаза будут смотреть как бы наши спортсмены, которые там участвуют. Если я был бы спортсменом, которого бы даже уговорили участвовать в этом гендерно-нейтральном статусе без родины и флага, то вот, увидев это шоу, переплевался бы, послал бы, кинул бы в них бадминтонным своим валаном или ракеткой, послал бы их на все русские буквы и уехал бы оттуда к чертям собачьим. Русский человек не может участвовать в этом, поэтому либо ты русский, либо ты участвуешь в этом».

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал «Газете.Ru», что для трансвеститов нормально заявлять о себе подобным образом:

«Это лишний раз доказывает, насколько они опасны для человеческого общества. Нет никаких тормозов. <...> Это своеобразный мониторинг настроений общества».

Валуев назвал выступление «откровенным нападком на веру». При этом он не знает, как в этой ситуации поступят французские христиане. Депутат добавил, что спортсмены приехали на Олимпиаду, чтобы выступить. Его возмутило, что организаторы используют знаковое мероприятие подобным образом.

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