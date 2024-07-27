Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженку прокатили на капоте из-за спорного места на парковке

В Петербурге женщина прокатилась на капоте после замечания о парковке

close
100%
Shutterstock

В Петербурге конфликт, связанный с парковкой, закончился поездкой на капоте одной из участниц. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на бульваре Александра Грина. В прошлом месяце женщина купила парковочное место и спустя некоторое время уехала в отпуск.

Вернувшись, россиянка заметила, что место занято чужой машиной. Женщина дождалась хозяйку автомобиля, которая пришла на парковку с двумя сыновьями, и решила прояснить ситуацию. Соседка отказалась разбираться и заявила, что спешит, поэтому села в машину.

Недовольная владелица парковочного места стала перед машиной и потребовала объяснений, но в какой-то момент она оказалась на капоте и так ехала несколько минут.
Спустя некоторое время на место приехали сотрудники ГАИ. Они пообещали разобраться в ситуации.

До этого в Нижегородской области внедорожник едва не сбил отдыхающих около реки. По словам очевидцев, водитель хотел проехать, но застрял. Владелец решил разобраться с ситуацией позже и отправился загорать. Машина вскоре пришла в движение и укатилась в реку, едва не задев людей.

Ранее в Башкирии 88-летняя пенсионерка разгромила клюкой восемь иномарок на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами