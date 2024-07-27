Петербурженку прокатили на капоте из-за спорного места на парковке

В Петербурге конфликт, связанный с парковкой, закончился поездкой на капоте одной из участниц. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на бульваре Александра Грина. В прошлом месяце женщина купила парковочное место и спустя некоторое время уехала в отпуск.

Вернувшись, россиянка заметила, что место занято чужой машиной. Женщина дождалась хозяйку автомобиля, которая пришла на парковку с двумя сыновьями, и решила прояснить ситуацию. Соседка отказалась разбираться и заявила, что спешит, поэтому села в машину.

Недовольная владелица парковочного места стала перед машиной и потребовала объяснений, но в какой-то момент она оказалась на капоте и так ехала несколько минут.

Спустя некоторое время на место приехали сотрудники ГАИ. Они пообещали разобраться в ситуации.

До этого в Нижегородской области внедорожник едва не сбил отдыхающих около реки. По словам очевидцев, водитель хотел проехать, но застрял. Владелец решил разобраться с ситуацией позже и отправился загорать. Машина вскоре пришла в движение и укатилась в реку, едва не задев людей.

Ранее в Башкирии 88-летняя пенсионерка разгромила клюкой восемь иномарок на парковке.