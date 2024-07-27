В Челябинской области прорвало дамбу. Эвакуированы более 160 человек Утром спасатели начнут восстанавливать после прорыва дамбу в Челябинской области

На Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных дождей и повышения уровня воды прорвало дамбу. По течению воды находятся четыре села, в которых проживают около 200 человек. Одно из них уже затоплено. Жителей эвакуируют.

В Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей. В пятницу вечером мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживает несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию жителей из пострадавших районов.

Было эвакуировано более 160 человек, включая 21 ребенка.

Сейчас уровень воды в поселке Киолим снижается.

Из-за разрушения дамбы на Киалимском водохранилище подтоплен участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым.

В субботу утром спасатели начнут аварийно-восстановительные работы на месте прорыва дамбы.

«Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Челябинской области Сергей Шатилов.

В работах задействованы более 170 человек и 60 единиц техники.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев контролируют ход ликвидации последствий наводнения. Текслер сообщил, что утром в субботу отправится на место происшествия, чтобы лично оценить масштабы ущерба и проконтролировать ход восстановительных работ.

МЧС Челябинской области 25 июля предупреждало, что «25–28 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму».

Синоптики не исключают новые сильные дожди в регионе до 29 июля, что может усугубить ситуацию с наводнением. Уральский гидрометцентр сообщил, что 27 июля в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Эти погодные условия могут вызвать резкие подъемы уровня воды в реках, локальные дождевые паводки и подтопления. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы, особенно на участках, расположенных ниже прудов и водохранилищ.