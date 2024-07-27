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Орбан заявил, что ЕС придется расплачиваться за «военную авантюру на Украине»

Премьер Венгрии Орбан: ЕС придется заплатить за военную авантюру на Украине

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Bertrand Guay/Pool/AP

Страны Евросоюза будут вынуждены заплатить за военную авантюру, которую они затеяли на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит газета Magyar Nemzet.

По словам Орбана, после вероятной победы Трампа на выборах в США европейским политикам придется «признать поражение» и понести ответственность за дальнейшую поддержку войны на Украине.

«Европейскому союзу придется заплатить цену за эту военную авантюру, и это коснется и нас», — сказал Орбан.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что, несмотря на указания Запада, многие страны мира постепенно становятся на сторону России в конфликте на Украине. Орбан подчеркнул, что «за последние два года произошел поворот на 180 градусов» и сегодня РФ поддерживают многие крупнейшие государства, включая Индию, Китай и Иран.

Ранее Орбан предположил, что на жизнь Трампа еще будут покушаться.

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