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Яндекс Путешествия стали самым популярным сервисом бронирования отелей среди россиян

Роскачество: россияне чаще всего бронируют отели с помощью Яндекс Путешествий

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Shutterstock

Около 65% россиян используют сайты по подбору гостиниц при выборе места размещения. Такие данные следуют из результатов исследования Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, сообщается на сайте РИА «Новости».

Почти половина россиян (42%) при выборе бронирования отеля чаще всего пользуются сервисом Яндекс Путешествия, а при выборе туров – 46%. Второе место при выборе гостиниц занял сервис «Суточно» (33%), а третье – «Островок» (20%).

Также исследователи выяснили, на что ориентируются россияне при выборе туров. Чуть больше трети опрошенных (38%) смотрят на отзывы в интернете, а на мнение знакомых полагаются 37% респондентов.

При выборе гостиниц 73% россиян смотрят на цену, 51% – на удобство в номерах, 34% обращают внимание на транспортную доступность, а на тип питания – 32%.

В исследовании ЦИПП Роскачества приняли участие 1,2 тыс. россиян, которые воспользовались гостиничными услугами хотя бы раз за последние 12 месяцев.

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