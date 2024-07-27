В Ростове-на-Дону произошел пожар на полигоне бытовых отходов

Пожар на полигоне бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону распространился на площади 2-х тыс. кв. метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Ростовской области.

«На площади 2 тыс. квадратных метров горит мусор, сухая трава и ангар», — отмечается в сообщении.

Сообщение о возгорании на свалке поступило в пожарную службу в 12.50. К тушению пожара привлечены 55 сотрудников МЧС и 27 спецмашин.

15 июля в Ростове-на-Дону на территории крупного склада, расположенного на улице Орской, произошел взрыв, после чего начался пожар.

В ночь на 13 июля в Цимлянском районе Ростовской области загорелась нефтебаза. Причиной послужила атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации Telegram-канала Mash, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили в сторону объекта сразу два дрона.

Ранее в Ростовской области загорелась электрическая подстанция.