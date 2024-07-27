«В детстве мечтала, чтобы родители развелись». Роза Сябитова — о шоу «Свадьба вслепую», семье и обольщении мужчин

Премьера шоу «Свадьба вслепую» состоится 30 июля на телеканале «Пятница!». Экспертами проекта стали знаменитая телесваха Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева: за одну неделю они постараются создать семью из двух незнакомых людей. Главное — чтобы цели у кандидатов в супруги были одинаковыми. В интервью «Газете.Ru» Сябитова рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей, где искать богатого мужа и какой вопрос должна задать себе девушка, которая хочет создать семью.

— Кому принадлежит идея реалити-шоу, в котором незнакомым людям предложат создать семью?

— Телеканалу «Пятница!». «Свадьба вслепую» — это социальный романтический эксперимент, который попробует доказать, что за неделю совместной жизни можно не только построить отношения с незнакомым партнером, но и узнать себя заново.

У участников за плечами сложный опыт отношений — кто-то пережил измену и предательство, кто-то жил в иллюзии роскоши, кому-то казалось, что он или она идеально создан природой, а кто-то вообще считал себя «подарком» для семьи. У всех был травматичный опыт предыдущих союзов, поэтому было необходимо помочь участникам вновь обрести любовь и веру в нее.

Основной задачей для нас с Фатимой Хадуевой было помочь парам за очень короткий, но насыщенный период получить опыт, который позволит перестроить мышление в понимании семьи.

На примере пар и участников проекта зрители смогут задуматься и проанализировать свои ошибки в отношениях, а также понять, чего они действительно хотят от жизни.

close 100% Роза Сябитова и Фатима Хадуева Телеканал «Пятница!»

— В «Свадьбе вслепую» создавать семью будут люди из совершенно разных социальных слоев — и даже разных национальных культур. Как вы думаете, что общего они могут найти при абсолютно разном происхождении?

— Есть восточная мудрость: спать на одной подушке — еще не значит видеть одни и те же сны. Даже если друзья спят на одной подушке, а волки оказались в одной упряжке, это не значит, что они хотят одного и того же. Поэтому дело не в разных социальных слоях, национальностях, происхождении — важно, чтобы в паре и мужчина, и женщина имели одни цели и желание достичь их вместе.

Есть и другая восточная мудрость: дружная семья и землю превратит в золото. Когда люди понимают друг друга, они преодолевают все преграды и осуществляют все желания несмотря ни на что. Вот эти прописные истины мы и хотим показать в проекте «Свадьба вслепую».

close 100% Телеканал «Пятница!»

— Идея реалити напоминает традиции патриархального общества, когда жениха и невесту знакомят старшие — и часто они даже не знают друг друга до свадьбы. На ваш взгляд, это правильно?

— Семья и дом всегда были извечными человеческими ценностями, которые все те же патриархальные предки передавали из поколения в поколение. Только в семье могут вырасти счастливыми наши дети и можем достойно состариться мы сами. Только в семье мы можем жить по-настоящему полной жизнью, а родные — сердечно радоваться нашим успехам и сочувствовать нашим поражениям. Это прописные истины, которые мы, к сожалению, забыли. И сейчас количество разводов в несколько раз превышает количество регистрируемых браков. И патриархальная традиция, которую мы, с ваших слов, используем в проекте «Свадьба вслепую», называется «благословение родителей».

Традиция благословения родителями несет в себе более глубокий смысл, чем признание взрослости детей. Другими словами, это уважение выбора детей и, в свою очередь, уважение к родителям. Если родители с обеих сторон дают согласие на то, чтобы объединиться, тогда и молодой семье жить будет легче, так как поддерживать ее будут оба родительских крыла. Мы, конечно, не родители героев проекта «Свадьба вслепую», но готовы им помочь, искренне переживаем за них и их выбор. Это наше с Фатимой родительское благословение. Кто-то с ним согласен, кто-то нет!

— Можно ли предсказать, что брак рано или поздно разрушится?

— Да, можно. Я в тридцатилетней профессиональной практике вывела множество закономерностей, которые описала в своих книгах.

Например, брак рушится, если молодожены являются взрослыми детьми — то есть инфантильными людьми. В силу того, что взрослые дети не понимают своих чувств, они не могут понять, кто им нужен для жизни и как с ним жить вместе. Они просто ведутся на первые чувства и женятся. Потом разочаровываются и быстро разводятся — возможно, даже в первые месяцы брака, так как способности поддержать в беде и действовать как команда у них нет.

Или когда в браке состоят возрастная женщина и молодой мужчина — и наоборот. Взрослые усталые люди обоих полов быстро утомляются с жизнерадостными юными существами. Это как держать дома взрослую кошку и молодую собаку. Щенок готов скакать весь день, а взрослый кот активен всего четыре часа в сутки. Мы все не прочь порезвиться с животным, но когда он каждую минуту приносит тебе палку — это уже перебор. Длительных и счастливых отношений не получится, проверено практикой. А некоторые закономерности вы увидите и в нашем проекте.

— Что важнее в браке — компромисс или умение настоять на своем? Что делать, если приходится все время поступаться своими желаниями и уступать?

— Брак — это союз для двоих. И в браке самое главное — это уметь жить вместе с кем-то, постоянно идти на компромисс, учитывать интересы другого, ведь в семье невозможно жить, думая только о себе и своих желаниях. Так что в семье мы учимся многому: характеру, твердости и в то же время уступчивости, мягкости, терпимости.

Кстати! Роль женщины в семье за последние несколько десятилетий претерпела заметные изменения. Если в послевоенные годы главной добродетелью женщины были уступчивость и покорность, то нынешние мужья хотят видеть рядом с собой женщину, способную с ними не согласиться и отстоять свою точку зрения — возможно, даже поссорившись. Большинство — 59% — мужчин считает, что это крайне важно для отношений.

И насчет собственных желаний. Если вы все время уступаете партнеру, это говорит о том, что у вас заниженная самооценка. А тот, кто не умеет любить себя, никогда не сможет по-настоящему полюбить другого и вызвать к себе настоящую любовь. Что делать? Для начала перестаньте отказываться от своих желаний или привычек из-за того, что их не одобрят другие. Не думайте, что от вас ожидают совсем не этого, что о вас плохо подумают соседи, родители, родственники — так вы отказываетесь от частички себя. Чем больше вы отказываетесь, тем меньше вас остается. И найдите человека, который поможет вам разобраться в этом.

— Нужно ли сохранять брак ради детей? В каких случаях имеет смысл сохранить брак, а когда — лучше развестись?

— Я считаю, что разводиться нужно именно в случае, если страдают дети. Я помню своих родителей, которые не стеснялись на моих глазах скандалить до физической агрессии, часто перепадало и мне. Поэтому все мои детские мечты были о том, чтобы родители развелись и дома наступил бы покой. Мой опыт говорит о том, что лучше спокойные и довольные родители, живущие порознь, чем живущие вместе, но в ненависти друг к другу.

Что лучше: развестись или найти причину для сохранения брака? К каждому случаю надо подходить индивидуально. Главное — помнить, что ответственность все равно понесете вы оба. Такова цена родительства. И если вы развелись, то не взваливайте на ребенка непосильную ношу: кроха очень тонко все чувствует и боится не оправдать ожиданий. В результате у такого ребенка возникает масса комплексов. У детей, чьи родители развелись, а мамы так и не решились снова выйти замуж, во взрослой жизни зачастую возникает множество проблем: во взаимоотношениях с противоположным полом, в самооценке, в карьере.

— Вы считаете, что в выборе мужчины нужно трезво оценивать ситуацию, смело идти на контакт и проявлять инициативу. Но не пугают ли мужчин напористые женщины?

— Да! А еще я учу женщин правильно оценивать мужчин и постараться увидеть их такими, какие они есть. Это качество не имеет отношения к той напористости, которую вы имеете в виду. Я помогаю женщинам руководствоваться только самыми важными и значимыми для них требованиями к мужчине, за которого они хотели бы выйти замуж. Лучше быть слишком рассудительной и вовремя прекратить встречаться, чем заключить неудачный брак.

Также необходимо научиться ценить свое время. Чтобы удачно выйти замуж, нужно с толком его использовать, ровно как и возможности. Нерационально и даже вредно для женского благополучия и здоровья развлекать всех мужчин, с которыми она знакомится, традиционными ритуалами еды, питья, секса и наслаждений. У нее не хватит на всех сил — при таком подходе будет мало шансов найти своего избранника и выйти за него замуж.

Взять инициативу означает не сидеть сложа руки и ждать волшебного мига, когда мужчина сам найдет вас, и помнить, что любовь слишком важна, чтобы предоставить ее случаю. Мало хотеть, надо действовать. Либо добейтесь результата, либо перестаньте этого хотеть.

— Что делать, чтобы найти богатого мужа?

— Все меняется, даже система человеческих ценностей — но желание молодых девушек встретить своего принца осталось неизменным. Только на смену мечтам о богатых аристократах пришли мечты об олигархах. Что делать, чтобы выйти за богатого? Для начала выполнить главное условие успешного знакомства: «Искать партнера надо с позиции выбора, а не скудности. Это как ходить в магазин голодной: возьмете первое, что попало под руку». Другими словами, необходимо пойти туда, где много богатых мужчин: в яхт- и гольф-клубы, на закрытые вечеринки по особым приглашениям и так далее.

close 100% Роза Сябитова Телеканал «Пятница!»

Как только вам удалось туда попасть, нужно применить технику обольщения. С незапамятных времен искусницей в любовных маневрах всегда была женщина. Сейчас современные женщины, наконец, сообразили, что надо возродить искусство завоевания мужчины и вернуть потерянные позиции.

Образ прекрасной дамы всегда будоражил фантазии мужчины. Дама завоевывает мужчину силой своей индивидуальности, но никогда не насильно. Чтобы быть такой дамой, надо знать, как одеваться, двигаться, что говорить, а чего ни за какие деньги говорить нельзя, какую иметь философию жизни и какую индивидуальность. Заметьте, что хорошо воспитанных и деликатных женщин не обижают и к ним относятся лучше, чем к «свободным», которые ведут себя как мужчины, которых можно похлопать по плечу, рассказать сальный анекдот или прийти к ним в середине ночи с бутылкой водки. К эксцентричной даме тоже можно прийти и в два часа ночи, но это будет абсолютно другое. Тогда нужно будет принести букет из 25 роз и дорогое шампанское. Может, и что-то другое, но никогда банальное и примитивное.

— В каком возрасте идеально выходить замуж?

— Надо задаваться вопросом не «В каком возрасте идеально выходить замуж?», а «Зачем нам это нужно?». Я много езжу по стране и встречаюсь с женщинами, которые приходят на мои семинары в поисках ответа на вопрос «Как успешно выйти замуж?». В начале наших встреч я спрашиваю: зачем нужен мужчина? И не получаю вразумительного ответа. Что же выходит: если женщина не знает, зачем ей мужчина, то каким образом можно получить то, чего не знаешь? Ответ очевиден — никаким.

Что делать? Я советую воспользоваться следующим приемом. Например, женщина решила приобрести автомобиль. Зачем? Допустим, возить сельхозпродукты, выращенные на даче. Какой автомобиль надо приобрести? Скорее всего, подержанный, чтобы было не жалко. А если покупка автомобиля связана с желанием облегчить жизнь в городе, чтобы не толкаться в общественном транспорте, чтобы ездить за покупками, то класс автомобиля должен быть выше. Как и функциональные особенности приобретенного «помощника». Но и требований по содержанию и уходу будет больше. Все так же и с мужчинами.

Хотите простого, незатейливого (но не значит плохого) — таких мужчин очень много. Берите сантехников, плотников, строителей — мужчин, чья социальная успешность ниже среднего уровня. Да и к вам, как к потенциальному партнеру, у них особых требований не будет — подойдет практически любая.

Хотите мужчину более успешного, классом выше? Таких уже меньше, да и требований к женщине у них больше. Нужно соответствовать по возрасту, ухоженности, образованности и особенно по материальной независимости.

Если вы знаете, чего хотите, знаете, какие ваши потребности должен удовлетворить мужчина, то выбирайте такого, который способен это сделать. Это и есть основа заключения брака.