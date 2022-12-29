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Умер легендарный бразильский футболист Пеле

На 83-м году жизни скончался Пеле (Эдсон Арантес до Насименто) – легендарный бразильский футболист, «король футбола». Практически всю игровую карьеру он провел за «Сантос», в последние годы успел также поиграть в США за «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии сыграл 92 матча и забил 77 мячей, что до недавнего времени было рекордом «селесао». Это достижение на ЧМ-2022 повторил Неймар.

В общей сложности, по официальным данным, в 1363 матчах Пеле забил 1289 голов. Он является единственным в истории футболистом, ставшим трехкратным чемпионом мира как игрок. Признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА), также возглавляет список величайших футболистов ХХ века по версии журнала World Soccer.

В последние годы жизни Пеле боролся с онкологическим заболеванием, перенес операцию и проходил химиотерапию. Во время ЧМ-2022 стало известно, что его организм уже не реагирует на лечение, и медики могут оказывать ему лишь паллиативную помощь.

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