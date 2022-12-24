Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Умер юморист из дуэта братьев-близнецов Александр Пономаренко

В субботу, 24 декабря, умер один из братьев-близнецов, юморист Александр Пономаренко. Ему было 55 лет. Артист скончался из-за рака желудка, который у него обнаружили в прошлом году.

В конце ноября Пономаренко участвовал в съемках телепрограммы «Малахов». Он рассказал, что не выступал на тот момент уже полтора года, прошел 10 курсов химиотерапии и похудел на 20 кг. В начале декабря брат Александра Валерий признался в эфире программы «Ты не поверишь!», что денег на лечение не хватает.

Родились братья 13 июня 1967 года в Новочеркасске (Ростовская область). Валерий с детства любил пародировать знакомых и участвовать в театральных капустниках. Со временем в эту сферу он привлек и Александра. Первые шаги в телевизионной карьере они сделали под руководством Евгения Петросяна в «Кривом зеркале». Они снимались в таких программах, как «Аншлаг», «Утренняя почта», «Повтори!», «Театр Эстрады» и др.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 304-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 304-й день
«Кто успел, тот выбежал. Остальные сгорели». Что известно о пожаре в кемеровском приюте
СК: при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове погибли 22 человека
«Сын хочет игрушку за 80 тысяч рублей на Новый год, но нам не потянуть»
Турагент из Кировской области — о нереальных запросах сына на новогодние подарки
Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине зависит от позиции США
Клара Новикова рассказала, что артисты планировали концерт для сбора на лечение юмориста Пономаренко
Президент Турции Эрдоган пообещал поделиться «интересными новостями» по теме газа
Саакашвили отказался пройти тесты на отравление без участия западных медиков
Новости и материалы
Вице-спикер бундестага Кубики: ФРГ грозит стать дисфункциональным государством-банкротом
Источник: Месси продлит контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1»
Бюджетный Redmi получит экран лучше флагманского Xiaomi 13
Лукашенко подарил главе «Роскосмоса» Борисову свежий хлеб и любимое сало Шойгу
«Укрэнерго»: в Киеве ввели контролируемые аварийные отключения электричества
Жена мэра Салавата попала в ДТП с «КамАЗом»
РИА Новости: в Париже на манифестации курдов начались стычки
В Алтайском крае женщина до смерти забила гостя кочергой во время ссоры
Стали известны подробности состояния попавшего под обстрел в Донецке Рогозина
Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления и склад вооружения ВСУ в Запорожской области
Гендиректор «Зенита» Медведев поздравил Овечкина с 802-й шайбой: будем ждать в КХЛ
В Санкт-Петербурге неизвестные украли из салона связи 20 смартфонов и 100 тыс. рублей
Ученые назвали ягоды, которые улучшают здоровье глаз
Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 40 военных ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили сводную группу иностранных наемников на Донецком направлении
В Бурятии мужчина спас жизнь спутнице, откопав ее после схода снежной лавины
Погранслужба: при сбое в системе «Шлях» на Украине увеличились очереди на границах
Экс-депутат Рады Кива заявил, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией
Все новости
Вин Дизель, Саша Грей и даже Елизавета II. Кто известен своей любовью к видеоиграм
Tetris, Among Us, Fallout и другие любимые видеоигры звезд кино и шоу-бизнеса
«Плакал, прячась за бородой»: звезды о том, как работали Дедом Морозом в Новый год
DJ Smash, Петр Федоров и другие знаменитости рассказали, как работали аниматорами накануне Нового года
Под Бахмутом погиб бывший коллега Владимира и Елены Зеленских Олег Бобало
Режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало стал добровольцем ВСУ и погиб под Бахмутом
Убийство курдов и атака на полицейских. Что произошло в центре Парижа
В ходе столкновений курдов с полицией после стрельбы в Париже пострадали 11 силовиков
«В требуемом объеме и нужного качества». Путин ожидает выполнения гособоронзаказа
Путин назвал быстрое обеспечение боевых частей необходимым вооружением ключевой задачей ОПК
Россиянам и белорусам начали закрывать счета в Bank of Georgia без объяснения причин
В Bank of Georgia подтвердили принудительное закрытие счетов части граждан РФ и Белоруссии
Последствия пожара в Кемерове, при котором погибли 20 человек
Атака кувалдами. Финляндия требует защитить сотрудников посольства в Москве
СМИ: МИД Финляндии попросил обеспечить безопасность посольства в России
«В международном праве есть изъян». В Евросовете не хотят видеть Россию в Совбезе ООН
Шарль Мишель предложил продумать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН
«Чуждый элемент». Баку указал на человека, от которого «страдает» население Карабаха
Глава МИД Азербайджана Байрамов потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах
«Он знал, что не получит все». Зеленскому не удалось договориться с США о поставках танков
NYT: Зеленский по итогам встречи с Байденом не смог договориться о поставках ракет и танков
По оружейным местам. Шойгу поехал в Ижевск, Путин – в Тулу
Путин и Шойгу проверяют предприятия по производству вооружений в России
«Любой конфликт завершается за столом переговоров». В Кремле ответили на вопросы о спецоперации
Представитель Кремля Песков заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть