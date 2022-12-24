Умер юморист из дуэта братьев-близнецов Александр Пономаренко

В субботу, 24 декабря, умер один из братьев-близнецов, юморист Александр Пономаренко. Ему было 55 лет. Артист скончался из-за рака желудка, который у него обнаружили в прошлом году.

В конце ноября Пономаренко участвовал в съемках телепрограммы «Малахов». Он рассказал, что не выступал на тот момент уже полтора года, прошел 10 курсов химиотерапии и похудел на 20 кг. В начале декабря брат Александра Валерий признался в эфире программы «Ты не поверишь!», что денег на лечение не хватает.

Родились братья 13 июня 1967 года в Новочеркасске (Ростовская область). Валерий с детства любил пародировать знакомых и участвовать в театральных капустниках. Со временем в эту сферу он привлек и Александра. Первые шаги в телевизионной карьере они сделали под руководством Евгения Петросяна в «Кривом зеркале». Они снимались в таких программах, как «Аншлаг», «Утренняя почта», «Повтори!», «Театр Эстрады» и др.