«Вырвал сердце нации». Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери Суд во Львове арестовал 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве украинского политика Ирины Фарион показал ее дочери Софии язык на заседании суда, а она пожелала ему «гнить в тюрьме». Как сообщили в МВД Украины, 18-летний Вячеслав Зинченко планировал убийство несколько месяцев и не собирался останавливаться: полиция нашла у него список других потенциальных жертв из числа львовских политиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион показал язык дочери убитой, сообщает «Страна.uа».

Подсудимый находился в клетке в зале суда, а София сидела неподалеку и смотрела на него в упор. Девушка спросила у подозреваемого, зачем он убил ее мать, и заявила, что «тот вырвал сердце всей нации». Подсудимый в ответ лишь ухмылялся и закатывал глаза.

«Ты будешь гнить в тюрьме», — закричала девушка.

София также спросила у задержанного, не проглотил ли он язык, на что тот высунул его.

«Твоя мама будет гнить с тобою», — добавила она.

Суд во Львове избрал подозреваемому в убийстве Фарион меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

Дочь Фарион удовлетворена решением суда по мере пресечения подозреваемому в убийстве ее матери. Но его адвокат уже заявил, что планирует подавать апелляцию на решение суда.

Кем был убийца

Задержанного по делу об убийстве Фарион зовут Вячеслав Зинченко. Неонацистская организация NS/WP назвала его «автономным соратником».

Молодой человек родился 3 апреля 2006 года. Выяснилось, что он играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе.

По информации «Страна.ua», за месяц до убийства экс-депутата юноша принимал участие в турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры».

Зинченко задержали вечером 25 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал операцию по поимке преступника непростой и отметил, что в ней участвовали сотни представителей правоохранительных органов.

Спортивная стрельба

На месте убийства Фарион были обнаружены патроны для спортивной стрельбы, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. «Это специфические пули, не боевые», — уточнил он.

По словам Клименко, патроны появились на Украине в 2017–2018 годы. Оружие, возможно, было куплено на черном рынке.

Для совершения преступления Зинченко через интернет пытался купить сигнальный стартовый пистолет Stalker и, вероятно, самостоятельно планировал переделать его в боевой. У украинской полиции есть скриншоты его запросов на поисковом сайте.

Львовский список

Депутат Верховной рады Макс Бужанский должен был стать следующей жертвой Зинченко, уверен Клименко.

По его словам, молодой человек уже составил список потенциальных жертв. Имена фигурантов этого перечня в МВД раскрывать не стали.

Отмечается, что киллер искал в интернете информацию и о других львовских политиках, помимо Фарион.

К убийству Фарион Зинченко готовился как минимум два месяца. Так, обвиняемый еще в мае купил одежду, в которой совершил преступление.

«Возможно, готовился к совершению и других преступлений, но это покажет следствие», — сообщил Клименко.

Ирина Фарион была убита 19 июля возле своего дома во Львове. Женщине выстрелили в область виска.

Фарион была профессором кафедры украинского языка университета «Львовская политехника». В 2012-2014 годах она также была депутатом Рады.

Женщина всегда жестко высказывалась о РФ и россиянах, а также неоднократно выступала против того, чтобы на Украине использовали русский язык. В октябре 2023-го, например, она призвала «утилизировать» говорящих на русском языке граждан Украины.

Правительство Украины попросили присвоить Фарион звание «Героя Украины», соответствующая петиция появилась на онлайн-портале кабмина. В документе предлагается наделить Фарион одной из высших государственных наград посмертно.