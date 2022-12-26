26 декабря 2022, 09:35
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Кто умер в 2022 году
Уходящий год стал настоящим испытанием для всего человечества — помимо военных конфликтов и мирового кризиса, 2022-й стал годом больших потерь, в том числе для культуры.
Не стало многих талантливых актеров, режиссеров, музыкантов, спортсменов: создателя Чебурашки мультипликатора Леонида Шварцмана, актеров Леонида Куравлева и Бориса Невзорова, актрис Евгении Брик и Александры Яковлевой, советских кинорежиссеров Игоря Масленникова и Виктора Мережко, французского режиссера Жан-Люка Годара, американского комика Луи Андерсона, космонавта Валерия Полякова, звезд российской эстрады Юрия Шатунова и Бориса Моисеева и многих знаковых личностей для России и мира.
В этом году из жизни ушли значимые для международного сообщества политики — королева Великобритании Елизавета II, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, экс-премьер Японии Синдзо Абэ, основатель ЛДПР Владимир Жириновский и первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
«Газета.Ru» вспоминает тех, кого мы потеряли в 2022 году.
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Питер Богданович (30 июля 1939 — 6 января 2022) — один из самых известных режиссеров Нового Голливуда (период в истории Голливуда с конца 60-х до 1980 года) наряду с Фрэнсисом Фордом Копполой и Робертом Олтменом. Его самый успешный фильм — «Последний киносеанс» (1971)
Михаил Зеленский (7 сентября 1975 — 11 января 2022) — российский журналист и телеведущий. В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре». Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура»
Иван Рудаков (19 октября 1978 — 16 января 2022) — актер и певец. Сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. Больше всего он запомнился зрителям ролями в сериалах «Кухня» и «Медиум», а также в фильме «Ланцет»
Ивет Мимо (8 января 1942 — 17 января 2022) — американская актриса, трижды номинант на премию «Золотой глобус». Она дебютировала в фильме «Платиновая средняя школа», также она снималась в картинах «Машина времени» (1960), «Там, где ребята» (1960), «Четыре всадника Апокалипсиса» (1962), «Свет на площади» (1962), «Чудесный мир братьев Гримм» (1962), «Угонщик самолетов» (1972), «Черная дыра» (1979), сериале «Наиболее смертельные игры» (1970-71)
Андре Леон Телли (16 октября 1948 — 18 января 2022) — американский журналист в области моды. Одна из самых влиятельных персон в мире моды, бывший редактор журнала Vogue. С марта 2010 по декабрь 2011 года Телли был судьей в шоу «Топ-модель по-американски»
Гаспар Ульель (25 ноября 1984 — 19 января 2022) — французский актер кино и театра, модель. Ульель играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Также известен по роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». Одним из последних проектов Ульеля стал новый сериал Marvel «Лунный рыцарь», в котором он снялся вместе с Оскаром Айзеком
Марвин Ли Эдей, псевдоним Мит Лоуф (27 сентября 1947 — 20 января 2022) — американский рок-певец, кино- и театральный актер. Мит Лоуф выпустил свой дебютный альбом Bat Out of Hell в 1977 году. Он был продан тиражом 43 млн копий, а музыкант в одночасье приобрел мировую известность. Пластинка до сих пор в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен. Также известен по роли Роберта «Боба» Полсона в «Бойцовском клубе»
Луи Андерсон (24 марта 1953 — 21 января 2022) — американский актер, комик и писатель. Известен по мультсериалу «Жизнь с Луи». Андерсон стал одним из самых популярных и любимых американцами комиков, а издание Comedy Central включило его в список «100 самых лучших стэндаперов в истории». Он также написал четыре книги, среди которых «Привет, мам! Истории для моей мамы, но вы тоже можете их прочитать!», ставшую бестселлером в США
Тьерри Мюглер (21 декабря 1948 — 23 января 2022) — французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler
Леонид Куравлев (8 октября 1936 — 30 января 2022) — советский и российский актер, телеведущий; народный артист РСФСР. Куравлев - звезда фильмов «Живет такой парень», «Вий», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и других
Виктор Мережко (28 июля 1937 — 30 января 2022) — советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссер, актер и телеведущий. Народный артист РФ. По его сценариям снято 50 фильмов и 12 мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться»
Моника Витти (3 ноября 1931 — 2 февраля 2022) — итальянская актриса. Она известна как муза итальянского режиссера Микеланджело Антониони, который прославил ее на весь мир трилогией «Приключение», «Ночь», «Затмение» и картиной «Не промахнись, Ассунта!»
Евгения Брик (3 сентября 1981 — 10 февраля 2022) — российская актриса театра и кино, жена кинорежиссера Валерия Тодоровского. Популярность ей принесли такие фильмы и телесериалы, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914», «Адаптация», «Одесса»
Зинаида Кириенко (9 июля 1933 — 12 февраля 2022) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Большую известность Кириенко получила благодаря таким выдающимся фильмам как драма «Судьба человека» Сергея Бондарчука, экранизация «Тихого Дона» Сергея Герасимова, а также мелодрама «Любовь земная» Евгения Матвеева
Геннадий Юхтин (30 марта 1932 — 18 февраля 2022) — советский и российский актер; народный артист РФ. Известный ролями в фильмах «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители» и «Братья Карамазовы»
Борис Невзоров (18 января 1950 — 18 февраля 2022) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, театральный педагог. Народный артист РФ. Особенно запомнились зрителям его работы в фильмах «Россия молодая», «Найти и обезвредить», «Дети солнца», «Сталинград», «Дурак», а также сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и «Дорогая Маша Березина»
Олег Вавилов (8 января 1950 — 22 февраля 2022) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РФ. В 1977 году сыграл одну из своих самых знаковых ролей — роль Юры в фильме «Странная женщина» Ю. Райзмана. Также актер известен российским зрителям по съемкам в юмористической телепередаче «Кабачок «13 стульев» и в сериале «Побег»
Вячеслав Зинуров, псевдоним Том Хаос (20 октября 1971 — 10 марта 2022) — российский певец, музыкант и композитор. Основатель, солист группы «Отпетые мошенники» (1996—2021). Коллектив получил известность благодаря таким хитам как «Всяко-разно», «А у реки», «Девушки бывают разные» и «Люби меня люби». Группа прекратила свое существование в августе 2021 года из-за финансовых разногласий внутри коллектива
Рустам Ибрагимбеков (5 февраля 1939 — 11 марта 2022) — советский, российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссер. Народный писатель Азербайджана, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и РФ. Он добился всесоюзной известности в 1960-х, когда в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к культовому фильму «Белое солнце пустыни». Также он выступил соавтором ряда картин Никиты Михалкова, включая ленты «Спокойный день в конце войны», «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем»
Мадлен Олбрайт (15 мая 1937 — 23 марта 2022) — американский дипломат и политический деятель, первая женщина в должности государственного секретаря США, постоянный представитель США при ООН
Патрик Демаршелье (21 августа 1943 — 31 марта 2022) — французский фотограф, один из важнейших мастеров модной фотографии. В 1992 году Демаршелье стал главным фотографом журнала Harper's Bazaar. В 2005 году с ним подписали контракт на съемки всемирно известного календаря Pirelli. Известный француз также был личным фотографом принцессы Дианы
Александра Яковлева (2 июля 1957 — 1 апреля 2022) — советская и российская актриса, кинорежиссер, общественно-политический деятель. Актриса стала известна благодаря фильмам «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим
Владимир Жириновский (25 апреля 1946 — 6 апреля 2022) — советский и российский политический деятель. Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР, 1992—2022). Жириновский участвовал во всех президентских кампаниях в России, кроме выборов в 2004 году
Гилберт Готтфрид (28 февраля 1955 — 12 апреля 2022) — американский стендап-комик, актер кино и телевидения, актер озвучивания. Готтфрид известен благодаря дилогии «Трудный ребенок» — он сыграл мистера Пибоди. Актер также озвучил попугая Яго в мультфильмах и мультсериале о приключениях Алладина
Леонид Хейфец (4 мая 1934 — 18 апреля 2022) — советский и российский театральный режиссер и педагог. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Хейфец ставил спектакли в Театре Советской Армии, в Петрозаводском финском театре, в Малом театре и в Московском академическом театре имени В.В. Маяковского. Под его режиссурой проходили спектакли по произведениям русской классики в Польше, Франции, Турции и Болгарии
Станислав Шушкевич (15 декабря 1934 — 3 мая 2022) — первый руководитель независимой Белоруссии (1991-1994) и один из авторов Беловежских соглашений
Наталья Величко (4 мая 1941 — 21 мая 2022) — советская и российская актриса и режиссер. Заслуженная артистка РСФСР. Актриса дебютировала на экране в 1963-м, снявшись в экранизации «Тишины» Ю. Бондарева. Фильмография Величко насчитывает более 30 фильмов, среди которых «Первый снег» (1964), «Щит и меч» (1968), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Охота на Изюбря» (2005) и др. Величко также поставила фильм «Ураган приходит неожиданно» и короткометражный «Служба ликвидации»
Эндрю (Энди) Флетчер (8 июля 1961 — 26 мая 2022) — английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode
Рэй Лиотта (18 декабря 1954 — 26 мая 2022) — американский актер кино и озвучивания. Наиболее известен по таким фильмам, как «Славные парни» (1990), «Кокаин» (2001), «Ганнибал» (2001), «Револьвер» (2005) и «Ограбление казино» (2012). Также известен по озвучиванию Томми Версетти — главного героя игры Grand Theft Auto: Vice City (2002)
Филип Бейкер Холл (10 сентября 1931 — 12 июня 2022) — американский актер, наиболее известный по участию в фильмах «Ночи в стиле буги», «Час пик», «Магнолия», «Свой человек», «Брюс Всемогущий», «Догвилль» и «Ужас Амитивилля»
Жан-Луи Трентиньян (11 декабря 1930 — 17 июня 2022) — французский актер, режиссер и сценарист. Трентиньян снимался в таких классических фильмах, как «Три цвета: красный» Кшиштофа Кесьлевского, «Дзета» Коста-Гавраса (после этой ленты он получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале) и «Конформист» Бернардо Бертолуччи. В России актер известен зрителю по картине «Мужчина и женщина» Клода Лелюша, которая получила гран-при Каннского кинофестиваля и два «Оскара»
Регимантас Адомайтис (31 января 1937 — 20 июня 2022) — советский и литовский актер театра и кино. Народный артист СССР. Работать в кино он начал в 1963-м, а первую заметную роль получил уже в 1965 году — он сыграл Донатаса в драме Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». На его счету также Энди Таккер из комедии «Трест, который лопнул», на съемках которого началась его дружба с Николаем Караченцовым
Пьер Нарцисс (19 февраля 1977 — 21 июня 2022) — российский певец и актер камерунского происхождения. Заслуженный артист Республики Ингушетия. Принимал участие в «Фабрике звезд — 2», где его визитной карточкой стала песня «Шоколадный заяц»
Юрий Шатунов (6 сентября 1973 — 23 июня 2022) — советский и российский певец, музыкант, композитор. Солист группы «Ласковый май» (1986—1991). В 1987 году были записаны все будущие хиты Шатунова, включая «Белые розы» и «Седую ночь»
Леонид Шварцман (30 августа 1920 — 2 июля 2022) — cоветский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино. Народный художник Российской Федерации. Шварцман создал образ Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена». Он также работал над мультфильмами «Снежная королева», «Дядя Степа — милиционер», «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав»
Джеймс Каан (26 марта 1940 — 6 июля 2022) — американский актер. Известность ему принесла роль Сантино «Сонни» Корлеоне в фильме «Крестный отец». Фильмография Каана включает в себя более 60 картин, в том числе фильмы «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Мизери», «Стиратель» и «Криминальная фишка от Генри»
Синдзо Абэ (21 сентября 1954 — 8 июля 2022) — японский государственный и политический деятель. Председатель Либерально-демократической партии. Премьер-министр Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, проработавший дольше всех на этой должности в истории страны. Трагически погиб в результате покушения
Ивана Трамп (20 февраля 1949 — 14 июля 2022) — чехословацко-американо-австрийская предпринимательница и фотомодель. Первая жена Дональда Трампа
Георгий Ярцев (11 апреля 1948 — 15 июля 2022) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России. Экс-тренер «Спартака»
Руслана Писанка (17 ноября 1965 — 19 июля 2022) — украинская актриса и телеведущая. Снималась в российских, украинских, польских и нидерландских фильмах. Российский зритель может помнить ее по работе телеведущей на НТВ и по ролям в нескольких проектах, среди которых сериал «Сваты»
Уильям «Билл» Расселл (12 февраля 1934 — 31 июля 2022) — американский профессиональный баскетболист. 208-сантиметровый и 98-килограммовый центровой вошел в историю Национальной баскетбольной ассоциации не только как суперзвезда, но и как человек, во многом изменивший игру. После окончания карьеры Расселл работал тренером, занимался общественной деятельностью, написал книгу, получил докторскую степень Гарварда, был назван Sports Illustrated главным спортсменом в истории Америки
Иссэй Миякэ (22 апреля 1938 — 5 августа 2022) — японский модельер и дизайнер, основатель модного дома Issey Miyake
Вольфганг Петерсен (14 марта 1941 — 12 августа 2022) — немецкий режиссер. Петерсен получил широкую известность благодаря таким кинолентам, как «Троя», «На линии огня», «Эпидемия», «Бесконечная история», «Идеальный шторм». А его картина «Подводная лодка» была номинирована на премию Оскар в шести номинациях
Дмитрий Врубель (14 июля 1960 — 14 августа 2022) — российский и немецкий художник, представитель стиля соц-арт. Автор знаменитого граффити на фрагменте Берлинской стены «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера
Дарья Дугина (15 декабря 1992 — 23 августа 2022) — журналистка, политолог, дочь философа Александра Дугина
Чарлби Дин (5 февраля 1990 — 29 августа 2022 ) — южноафриканская актриса и модель. Наиболее известна своими ролями в фильме «Малек» («Spud», 2010), а также в драматическом сериале о супергероях «Черная молния». Ее первой работой в большом кино стало исполнение главной роли в фильме «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Остлунда. В мае фильм получил получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.
Михаил Горбачев (2 марта 1931 — 30 августа 2022) — последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР (1990-1991)
Борис Лагутин (24 июня 1938 — 4 сентября 2022) — советский боксер. Заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР (1959, 1961–1964, 1968), двукратный чемпион Европы (1961, 1963) и первый в истории нашей страны двукратный чемпион Олимпийских игр (1964 Токио, 1968 Мехико)
Валерий Поляков (27 апреля 1942 — 7 сентября 2022) — советский и российский летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России, специалист по космической медицине, обладатель мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток и 18 часов в 1994 и 1995 годах, на борту орбитальной станции «Мир»)
Елизавета II (21 апреля 1926 — 8 сентября 2022) — королева Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии. К моменту смерти являлась самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире
Жан-Люк Годар (3 декабря 1930 — 13 сентября 2022) — французский режиссер и сценарист. Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году и стал знаковой картиной французской Новой волны — одного из самых влиятельных движений в истории кино
Владимир Сунгоркин (16 июня 1954 — 14 сентября 2022) — советский и российский журналист. Главный редактор газеты «Комсомольская правда» (1997—2022)
Сергей Пускепалис (15 апреля 1966 — 20 сентября 2022) — советский и российский актер и режиссер театра и кино, политический деятель. Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова с августа 2019 года до 20 сентября 2022 года. Заслуженный артист РФ. Среди его главных ролей в кино — «На острие», «Жизнь и судьба», «Как я провел этим летом», «Сибирь. Монамур», «1941. Крылья над Берлином», «Простые вещи» и «Прогулка». Также актер появлялся в сериалах «Крестный», «Крик совы» и «Операция «Мухаббат»
Владимир Краснопольский (14 июня 1933 — 23 сентября 2022) — советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Народный артист РСФСР. Режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов»
Игорь Масленников (26 октября 1931 — 17 сентября 2022) — советский и российский кинорежиссер и сценарист. Народный артист РСФСР. Режиссер известен как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии «Зимняя вишня», картин «Гонщики» и «Пиковая дама». Более 20 лет Масленников являлся президентом студии «Троицкий мост» в Санкт-Петербурге
Борис Моисеев (4 марта 1954 — 27 сентября 2022) — советский и российский певец и танцовщик. Заслуженный артист Российской Федерации. Моисеев известен по хитам «Голубая Луна», «Щелкунчик», «Глухонемая любовь», «Танго-кокаин» и др.
Дуглас Киркланд (16 августа 1934 — 2 октября 2022) — американский фотограф, прославившийся портретами таких мировых звезд, как Мэрилин Монро, Фрэнка Синатры, Мика Джаггера, Энди Уорхола, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплина, Анджелины Джоли, Николь Кидман, Леонардо Ди Каприо и Бриджит Бардо. Он был специальным фотографом более чем в 100 фильмах, включая «Чужой», «Бег в полночь», «Человек дождя», «Великий Гэтсби», «Из Африки», «Титаник» и «Мулен Руж»
Анджела Лэнсбери (16 октября 1925 — 11 октября 2022) — англо-американская актриса и певица. Одни из самых знаменитых ее работ — фильм «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (1979) и сериал «Она написала убийство» (1984–1996)
Робби Колтрейн (30 марта 1950 — 14 октября 2022) — шотландский актер, сценарист и продюсер. Известен в первую очередь по ролям полувеликана Хагрида в фильмах о Гарри Поттере и доктора Фитцжеральда в сериале «Метод Крекера». Также сыграл сестру Инвиолату в кинокартине «Монашки в бегах»
Джерри Ли Льюис (29 сентября 1935 — 28 октября 2022) — американский певец, пианист, композитор, один из основоположников рок-н-ролла. Джерри Ли Льюис был исполнителем в стиле рок-н-ролл, кантри, блюза и госпела. Он был удостоен четырех премий «Грэмми», а его самая известная песня Great Balls of Fire попала в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone
Светлана Бабаева (24 июня 1972 — 28 октября 2022) — журналистка, глава подразделения МИА «Россия сегодня», бывший главный редактор «Газеты.Ru» (2013-2016)
Эллен Левин (19 февраля 1943 — 6 ноября 2022) — бывший редакционный директор издательства Hearst Magazines. В этой должности она помогла создать журнал Food Network и журнал HGTC. Во время работы в Hearst влияние Левин распространялось не только на печатные издания, но и на телевизионную сферу, развлечения, стратегии расширения брендов и цифровые технологии. Одним из главных достижений Эллен Левин стал выпуск фирменного журнала Опры Уинфри, который впоследствии стал самым успешным в портфеле компании Hearst
Сергей Кузнецов (6 января 1964 — 7 ноября 2022) — советский и российский автор песен, музыкант, композитор. Основатель и первый руководитель группы «Ласковый май» (1986), а также целого ряда других групп: «Мама» (1989) (песни группы «Мама» стали широко известны благодаря их исполнению «Ласковым маем»), «Чернила для пятого класса» (1992), «Чернильное небо» (2000), «Стекловата» (2001) и др. Автор хитов «Белые розы», «Розовый вечер», «Маскарад», «Седая ночь», «Старый лес», «Лето», «Тающий снег» и других
Эвелин Роберт де Ротшильд (29 августа 1931 — 7 ноября 2022 ) — британский финансист и старейший член династии Ротшильдов. Он помог объединить британские и французские подразделения известной банковской группы своей семьи. Королева Елизавета II обращалась к нему за финансовым советом. 27 лет, начиная с 1976 года, Ротшильд занимал пост председателя NM Rothschild & Sons, лондонского отделения финансовой династии, которая была основана его предком в конце XVIII века
Александр Горшков (8 октября 1946 — 17 ноября 2022) — советский фигурист, шестикратный чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1970). Горшков с 1967 года выступал в паре с Людмилой Пахомовой. После завершения спортивной карьеры Горшков стал развивать фигурное катание в России, в последние годы возглавлял российскую Федерацию этого вида спорта
Владимир Макей (5 августа 1958 — 26 ноября 2022) — белорусский государственный деятель. Министр иностранных дел (2012—2022). Глава Администрации президента Республики Беларусь (2008—2012)
Цзян Цзэминь (17 августа 1926 — 30 ноября 2022) — бывший председатель КНР (1993-2003), генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (1989-2002). Во время нахождения у власти Цзян Цзэминя произошло несколько серьезных реформ, в том числе частичная приватизация
Кёрсти Элли (12 января 1951 — 5 декабря 2022) — американская актриса, наиболее известная по роли Ребекки Хоу в ситкоме «Веселая компания» (1987—1993). Всего в фильмографии артистки было более 140 проектов, в том числе «Сумасшедший дом», «Деревня проклятых», «Братья-сестры, соперники-соперницы» и «Двое: я и моя тень»
Борис Калягин (10 сентября 1938 — 5 декабря 2022) — советский журналист-международник, педагог, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Работал заместителем главного редактора программы «Время», а также заведующим бюро телевидения и радио в США. С 1993 по 1996 годы он был заместителем директора телеканала «Останкино». Весной 1987 года в составе группы советских журналистов (с Т. Колесниченко и В. Симоновым) взял интервью у премьер-министра Великобритании М. Тэтчер после ее встречи с М. Горбачевым, что стало первым подобного рода интервью в истории советской тележурналистики. С 2004 Калягин преподавал в Высшей школе экономики
Анджело Бадаламенти (22 марта 1937 — 11 декабря 2022) — американский композитор и пианист. Наиболее известен как автор музыки к фильмам и телесериалам Дэвида Линча, включая мелодию опенинга «Твин Пикс». Всего написал музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам
Макси Джаз (14 июня 1957 — 23 декабря 2022) — британский музыкант, рэпер, автор песен и ди-джей. Наиболее известен своей ролью ведущего вокалиста британской электронной группы Faithless
Александр Пономаренко (13 июня 1967 — 24 декабря 2022) — юморист и музыкант, брат-близнец актера и юмориста Валерия Пономаренко. Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Также о ни снимались в таких программах, как «Аншлаг», «Утренняя почта», «Повтори!», «Театр Эстрады» и др.