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Кто умер в 2022 году

Уходящий год стал настоящим испытанием для всего человечества — помимо военных конфликтов и мирового кризиса, 2022-й стал годом больших потерь, в том числе для культуры.

Не стало многих талантливых актеров, режиссеров, музыкантов, спортсменов: создателя Чебурашки мультипликатора Леонида Шварцмана, актеров Леонида Куравлева и Бориса Невзорова, актрис Евгении Брик и Александры Яковлевой, советских кинорежиссеров Игоря Масленникова и Виктора Мережко, французского режиссера Жан-Люка Годара, американского комика Луи Андерсона, космонавта Валерия Полякова, звезд российской эстрады Юрия Шатунова и Бориса Моисеева и многих знаковых личностей для России и мира.

В этом году из жизни ушли значимые для международного сообщества политики — королева Великобритании Елизавета II, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, экс-премьер Японии Синдзо Абэ, основатель ЛДПР Владимир Жириновский и первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

«Газета.Ru» вспоминает тех, кого мы потеряли в 2022 году.

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