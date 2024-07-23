Пользователей билайн защитят от мошенников в мессенджерах

Сервис билайна «Моя безопасность» получил обновление, благодаря которому теперь пользователей защитят от телефонных мошенников в популярных мессенджерах (Telegram, WhatApp и Viber), сообщает пресс-служба оператора.

Сервис можно активировать в мобильном приложении оператора. После активации приложение обновит базу спама и мошенников.

Приложение, используя данные Сбера и регуляторов рынка, блокирует звонки, которые отмечены как мошеннические. В остальных случаях звонки будут помечены, как потенциально опасные.

По словам заместителя генерального директора, руководителя розничного бизнеса билайна Светланы Кирсановой, защита от мошенников в мессенджерах – логичный шаг по обеспечению безопасности клиентов.

Кирсанова отметила, что операторы мобильной связи прикладывают много усилий для защиты от мошенников в обычной сотовой сети, поэтому мошенники активизировались в мессенджерах.

«Мы выстраиваем процессы защиты antifraud by design: если есть минимальная возможность помочь клиенту, мы делаем это немедленно, без навязывания дополнительных сервисов и услуг», — сказала она.

По данным TelecomDaily, каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах. Также, по данным билайна, мошенники проводят более 50% атак через мессенджеры.

Кирсанова добавила, что мошенники пытаются создать у жертвы ощущение срочности и играют на эмоциях.

«Если звонок вызывает у вас подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно. Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в Группу быстрого реагирования билайна по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении», — рассказала она.