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Китай продолжит содействовать урегулированию на Украине

Ван И: Пекин продолжит содействовать диалогу по Украине, требуя отмены санкций

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Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И заявил о намерении властей КНР продолжать содействие мирному диалогу по урегулированию конфликта на Украине и призвал Соединенные Штаты отменить односторонние санкции. Данное заявление дипломат сделал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне, сообщает РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что позиция Китая по украинскому вопросу является открытой и откровенной. Он также призвал Соединенные Штаты прекратить злоупотребление односторонними санкциями и «юрисдикцией длинной руки».

Встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван И состоялась в Лаосе на фоне попыток двух стран сохранить каналы связи, несмотря на нарастающее соперничество и усиление напряженности в азиатском регионе. Встреча глав дипломатических ведомств также проходила на фоне решения президента США Джо Байдена не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Ранее США пригрозили Китаю мерами против их компаний из-за якобы поддержки российского ВПК.

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