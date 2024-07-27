В Днепре произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Подробностей не приводится.

По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, в настоящее время в нескольких областях Украины, в том числе в Днепропетровской, объявлена воздушная тревога.

После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года, российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, нередко по всей территории страны. Министерство обороны РФ заявляет, что целью ударов являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Накануне глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что объекты инфраструктуры получили повреждения в Никопольском районе региона. При этом он не уточнил тип и количество инфраструктурных объектов.

Ранее в США признали, что Россия «блестяще» выводит из строя западное оружие.