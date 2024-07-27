Итальянский журналист обратился за получением российского гражданства

Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился за получением российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прожил в Китае 30 лет, я абсолютно готов переехать в Россию и с удовольствием поменял бы свой итальянский паспорт на российский», — рассказал журналист.

По словам Джулиано, он «потрясен тем, что ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-секта-культ захватил церемонию» открытия Олимпийских игр в Париже, «превратив ее в клоунаду, в декадентское мероприятие» и поглумившись над христианством.

Утром 27 июля этот итальянский журналист попросил убежища в России после церемонии открытия парижской Олимпиады, заявив, что не хочет быть частью «этого дерьмового шоу».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее бежавшей от талибов (организация запрещена в России) журналистке Хассани пришлось улететь из РФ в Афганистан.