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В Петербурге пройдет парад на День ВМФ

Путин подписал указ о морском параде и салюте в Санкт-Петербурге в День ВМФ

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о морском параде и салюте в Санкт-Петербурге в день ВМФ (Военно-морского флота), 28 июля. Документ размещен на официальном портале публикования нормативно-правовых актов.

Салют состоится в 22:30 мск. Финансирование праздничных мероприятий будет осуществляться за счет федерального бюджета, а их организацией будет заниматься министерство обороны РФ при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

До этого Кремль показал торжественный прием Путина на главной площади Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

Площадь украсили воздушными шарами, а также флагами России и КНДР. Над трибуной разместили портреты Путина и Ким Чен Ына. Участники церемонии держали цветы и воздушные шарики и встречали российского лидера. Также на площади стояла рота почетного караула КНДР.

Ранее россиянка запустила фейерверки в банке по заданию мошенников.

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