Матчи с участием российских теннисистов на Олимпиаде перенесены

Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже приняли решение перенести ряд матчей, которые должны были состояться на открытых кортах, из-за дождливой погоды.

В том числе, на 28 июля перенесены игры с участием российских теннисистов. Сегодня, 27-го числа, не состоятся поединки Павла Котова, который должен был сыграть в одиночном разряде со швейцарцем Стэном Вавринкой, и Екатерины Александровой с Еленой Весниной, которые в парном разряде сражаются с Каролиной Муховой и Линдой Носковой из Чехии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее российская велогонщица осталась без медали на Олимпиаде.