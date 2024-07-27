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Делегация Минэнерго КНДР отправилась с визитом в Россию

Делегация министерства электроэнергетики КНДР отправилась с визитом в Россию

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Телеграм-канал «Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK»

Делегация министерства электроэнергетической промышленности направилась с визитом в Россию. Об этом сообщило посольство России в КНДР в Telegram-канале.

«27 июля в аэропорту Сунан проводили делегацию министерства электроэнергетической промышленности КНДР, которая отправилась в Москву», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что делегация примет участие в пятом заседании совместной российско-корейской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики. Ожидается, что мероприятие состоится в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Российские дипломаты во время беседы с главой делегации, заместителем министра Ким Ён Чхолем, пожелали корейским партнерам успешной и плодотворной работы.

19 июля сообщалось, что на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации, которую возглавил заместитель министра обороны Алексей Криворучко была оценена важность значения июньского корейско-российского саммита и подчеркнута необходимость взаимодействия в военной сфере для защиты общих интересов в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну.

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