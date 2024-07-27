Глава ОНК Дагестана обвинил сотрудников РОВД в смерти задержанного участника СВО

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев обвинил сотрудников Советского РОВД в Махачкале в смерти задержанного участника специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ОНК по республике.

Хадулаев подчеркнул, что когда задержанный лежал на животе, а его руки были за спиной, сотрудники РОВД давили на мужчину коленями. По его словам, прибывшие на место врачи долго надевали перчатки, вместо оказания скорой помощи.

Хадулаев добавил, что сотрудники РОВД не учли урок предыдущего погибшего в отделении, который скончался в январе 2023 года.

До этого стало известно, что в здании Советского РОВД в Махачкале умер доставленный туда участник СВО, который вел себя неадекватно.

Также в Telegram-канале МВД Дагестана появилось видео задержания участника СВО. При этом имя мужчины не называется. В МВД сообщили, что до этого он вел себя агрессивно, из-за чего его задержали и доставили в отдел. Отмечается, что задержанный скончался до приезда скорой помощи.

Ранее участников СВО предложили снабдить охотничьими ружьями.