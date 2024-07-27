Украине предрекли ускорение роста цен на мясо и молочные продукты

На Украине с осени ускорится рост цен на продовольствие, считают эксперты. Об этом пишет издание «Политика Страны».

Если весной некоторые продукты питания не дорожали, то с июня цены на муку и хлеб начали ползти вверх, и эта тенденция продолжится, отмечается в статье.

По словам президента украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ивана Томича, с осени начнут резко расти цены на молочные продукты и мясо. Эти и другие продукты питания могут подорожать на 7-30%, полагает специалист.

По данным издания, причина ожидаемой инфляции заключается в массовых перебоях с электричеством. Уже сейчас многие украинские заводы работают от генераторов, из-за чего их убытки растут, и это вскоре отразится на стоимости продуктов питания. Также на рост цен окажет влияние ослабление гривны.

Владелец сети магазинов «Италмаркет» Юнус Зайнитдинов сообщил изданию, что стоимость аренды помещений на Столичном рынке, который оборудовали генераторами, увеличилась на 30 тысяч гривен в месяц.

До этого глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что власти страны намерены осенью повысить тарифы на газ и отопление.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.