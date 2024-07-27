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Распространенные бактерии из полости рта уничтожают рак, выяснили ученые

The Guardian: фузобактерии повысили выживаемость при раке головы и шеи на 65%

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Shutterstock

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что распространенный тип бактерий из полости рта помогают лечить некоторые виды рака. Об этом сообщает газета The Guardian.

Команда выяснила, что обитающие в ротовой полости фузобактерии значительно улучшают результаты терапии злокачественных опухолей головы и шеи.

Исследователи использовали моделирование, чтобы определить, какие микробы могут представлять интерес. Затем они изучили влияние бактерий на раковые клетки в лабораторных условиях, проведя анализ данных по 155 пациентам с раком головы и шеи.

В лабораторных исследованиях специалисты помещали количество бактерий в чашки Петри и оставляли их на пару дней. За этот срок микроорганизмы почти полностью уничтожили раковые клетки. Их количество сократились на 70-99%.

Обнаружение фузобактерий при раке головы и шеи также оказалось связано с 65% снижением риска летального по сравнению с пациентами, у которых новообразования не содержали этих бактерий.

Исследователи надеются, что открытие поможет в определении тактики лечения пациентов с раком головы и шеи, в том числе раком полости рта, горла, голосовых связок, носа и придаточных пазух носа.

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