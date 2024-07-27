Распространенные бактерии из полости рта уничтожают рак, выяснили ученые

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что распространенный тип бактерий из полости рта помогают лечить некоторые виды рака. Об этом сообщает газета The Guardian.

Команда выяснила, что обитающие в ротовой полости фузобактерии значительно улучшают результаты терапии злокачественных опухолей головы и шеи.

Исследователи использовали моделирование, чтобы определить, какие микробы могут представлять интерес. Затем они изучили влияние бактерий на раковые клетки в лабораторных условиях, проведя анализ данных по 155 пациентам с раком головы и шеи.

В лабораторных исследованиях специалисты помещали количество бактерий в чашки Петри и оставляли их на пару дней. За этот срок микроорганизмы почти полностью уничтожили раковые клетки. Их количество сократились на 70-99%.

Обнаружение фузобактерий при раке головы и шеи также оказалось связано с 65% снижением риска летального по сравнению с пациентами, у которых новообразования не содержали этих бактерий.

Исследователи надеются, что открытие поможет в определении тактики лечения пациентов с раком головы и шеи, в том числе раком полости рта, горла, голосовых связок, носа и придаточных пазух носа.

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