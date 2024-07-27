Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число людей, эвакуированных из подтопленного СНТ в Челябинской области

ГУ МЧС: 80 человек эвакуировано из подтопленного СНТ в Челябинской области

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спасатели эвакуировали 80 человек, в том числе 19 детей, из подтопленного садового товарищества «Железнодорожник» в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация граждан из подтопленного СНТ «Железнодорожник». Всего было эвакуировано 80 человек, из них 19 детей», – говорится в сообщении ведомства.

Для размещения эвакуированных жителей в поселке Полетаево организован пункт временного размещения на базе местной школы. В настоящее время в ПВР находятся два человека.

В Главке МЧС также сообщили о положительной динамике снижения уровня воды на приусадебных участках, мониторинг продолжается.

Вечером 26 июля в Карабашском округе Челябинской области произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Как сообщили в администрации города Карабаш, расположенного в 8 км от места происшествия, причиной прорыва стал резкий подъем уровня воды в водохранилище, вызванный сильными и продолжительными дождями.

Ранее челябинский губернатор рассказал о работе на месте прорыва дамбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами