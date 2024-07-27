Названо число людей, эвакуированных из подтопленного СНТ в Челябинской области

Спасатели эвакуировали 80 человек, в том числе 19 детей, из подтопленного садового товарищества «Железнодорожник» в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация граждан из подтопленного СНТ «Железнодорожник». Всего было эвакуировано 80 человек, из них 19 детей», – говорится в сообщении ведомства.

Для размещения эвакуированных жителей в поселке Полетаево организован пункт временного размещения на базе местной школы. В настоящее время в ПВР находятся два человека.

В Главке МЧС также сообщили о положительной динамике снижения уровня воды на приусадебных участках, мониторинг продолжается.

Вечером 26 июля в Карабашском округе Челябинской области произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Как сообщили в администрации города Карабаш, расположенного в 8 км от места происшествия, причиной прорыва стал резкий подъем уровня воды в водохранилище, вызванный сильными и продолжительными дождями.

Ранее челябинский губернатор рассказал о работе на месте прорыва дамбы.