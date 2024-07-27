Телефонная дипломатия: в США сообщили о срыве «тайной операции» Киева против Москвы NYT: Белоусов звонил Остину с целью предотвратить тайную операцию Киева против РФ

NYT стало известно о содержании разговора министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина. По данным газеты, РФ установила, что Киев готовит некую тайную операцию против Москвы. Остин отрицает любое участие США в подготовке заговоров, однако он все же связался с украинскими коллегами и попросил ничего не предпринимать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Три источника сообщили The New York Times, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов еще 12 июля позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину и рассказал о тайной операции, которую якобы готовит Украина.

Источники NYT утверждают, что министр обороны РФ спросил у своего коллеги, знал ли Пентагон об «украинской тайной операции», которая якобы была одобрена США, и осознает ли Остин опасность, что это может усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном.

По словам американских чиновников, они ничего не знали о «заговоре». Источники издания отметили, что власти США серьезно восприняли разговор и сразу же связались с Киевом, чтобы уточнить, действительно ли готовится эта операция. Они также предупредили украинских коллег, что подобных действий осуществлять не стоит.

NYT пишет, что, хотя Украина и зависима от США, украинские власти не всегда откровенны со своими партнерами, особенно это касается их «российских целей». По данным издания, подобные операции разочаровывают американских чиновников, поскольку они не улучшают положение Украины на поле боя и рискуют увеличить масштабы конфликта и оттолкнуть европейских союзников.

США особенно волнуют теракты на Крымском мосту и удары украинских беспилотников по территории РФ. Американские чиновники отрицают свое участие в этих атаках, при этом в России уверены, что без помощи американских инструкторов и разведданных украинские спецслужбы не могли бы проводить такие диверсии и теракты.

Источники NYT отказались подробно описать суть звонка.

Телефонный звонок

12 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила в Telegram-канале о звонке, который состоялся по инициативе российской стороны.

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга подтвердила эту информацию.

«Во время телефонного разговора министр обороны подчеркнул важность поддержания связей в условиях продолжающегося конфликта России и Украины», — сказала Сингх. Она отказалась рассказывать какие-либо подробности о звонке журналистам.

Остин также разговаривал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, однако Пентагон не стал раскрывать, поднимался ли вопрос о «заговоре» против РФ в беседе. Украинские чиновники не стали комментировать NYT происходящее, как и российская сторона.

Американцы готовятся к худшему

Примерно через четыре дня после звонка американские военные повысили уровень тревоги на военных базах в Европе. При этом официальные лица США заявили, что у них нет никаких конкретных разведданных о возможных атаках на американские базы.

По данным CNN, Пентагон усилил меры безопасности 30 июня. Это коснулось американских баз по всей Европе, в том числе в Штутгарте (Германия), где располагается штаб-квартира европейского командования американских вооруженных сил (USEUCOM).

CNN считает, что причиной таких мер могли стать два мероприятия: Олимпийские игры в Париже и чемпионат Европы по футболу в Германии. Собеседник канала сообщил, что подобных мер не принимали в течение по крайне мере десяти лет.