Орбан обвинил Запад в отсутствии морали после просмотра открытия Олимпиады

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала отсутствие общей моральной основы у Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, передает телеканал М1.

Орбан отметил, что Запад отрицает существование национальных государств, а вместе с ними – общую культуру и моральные принципы, на ней основывающиеся. По его словам, отсутствие общих ценностей проявилось на церемонии открытия Олимпийских игр, которую он наблюдал.

Политик добавил, что в отличие от Запада, страны Центральной Европы отстаивают сохранение национальных государств, укорененных в уникальной культуре и основанных на общих ценностях, которые в свою очередь формируют общие моральные принципы, базирующиеся на библейских традициях.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась в пятницу, 26 июля. В социальных сетях многие пользователи выразили негативную реакцию на сцену, которая была воспринята как пародия на «Тайную вечерю».

До этого засуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, напротив, заявила, что ей понравилось открытие Олимпиады в Париже. «Прекрасное открытие. Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. Если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — сказала тренер.

Ранее Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр.