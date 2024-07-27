Военная операция на Украине, день 885-й

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей, сообщили в МО РФ.
❗️ БПЛА ликвидировали в Энгельсе Саратовской области утром 27 июля, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
Армия Польши планирует купить первую партию боевых машин пехоты Borsuk, сообщает Defence24. По данным издания, переговоры по этому вопросу начнутся в августе. В рамках первой партии польские военные намерены получить 159 машин. Авторы материала предполагают, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.
Из-за уничтоженной инфраструктуры Украину ждет холодная темная зима, сообщает газета Financial Times.
«Миллионы украинцев сталкиваются с холодной темной зимой после того, как российские ракеты стерли в порошок половину электроснабжения страны», — пишет автор.
Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Группировка «Север» ВС РФ поразила живую силу в шести украинских бригадах, они потеряли до 240 человек, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время планируемого в августе визита на Украину может предложить посредничество Нью-Дели в деле разрешения украинского конфликта, сообщил ТАСС источник в парламенте Индии.
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Рязанской области, сообщило Минобороны.
ПВО ночью перехватила и уничтожила семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями, заявили в Минобороны.
Продолжение мобилизации в России не обсуждается, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — сказал он. Так Песков ответил на вопрос, достаточно ли добровольцев или потребуются новые мобилизованные.