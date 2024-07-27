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Политика

Военная операция на Украине, день 885-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 885-й день

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Боевое дежурство расчета ЗРК «Бук-МЗ» группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Боевое дежурство расчета ЗРК «Бук-МЗ» группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Станислав Красильников/РИА Новости
Речи о мобилизации в России не идет, никто об этом не говорит, заявил пресс-секретарь президента Песков. ПВО ночью перехватила и уничтожила семь БПЛА над Курской, еще семь — над Рязанской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями, заявили в Минобороны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время планируемого в августе визита на Украину может предложить посредничество Нью-Дели в деле разрешения украинского конфликта, сообщил ТАСС источник в парламенте Индии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:45

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей, сообщили в МО РФ.

9:37

❗️ БПЛА ликвидировали в Энгельсе Саратовской области утром 27 июля, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.

9:23

Армия Польши планирует купить первую партию боевых машин пехоты Borsuk, сообщает Defence24. По данным издания, переговоры по этому вопросу начнутся в августе. В рамках первой партии польские военные намерены получить 159 машин. Авторы материала предполагают, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.

9:16

Из-за уничтоженной инфраструктуры Украину ждет холодная темная зима, сообщает газета Financial Times.

«Миллионы украинцев сталкиваются с холодной темной зимой после того, как российские ракеты стерли в порошок половину электроснабжения страны», — пишет автор.

9:01

8:52

Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

8:49

Группировка «Север» ВС РФ поразила живую силу в шести украинских бригадах, они потеряли до 240 человек, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

8:34

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время планируемого в августе визита на Украину может предложить посредничество Нью-Дели в деле разрешения украинского конфликта, сообщил ТАСС источник в парламенте Индии.

8:20

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Рязанской области, сообщило Минобороны.

8:12

ПВО ночью перехватила и уничтожила семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями, заявили в Минобороны.

8:05

Продолжение мобилизации в России не обсуждается, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — сказал он. Так Песков ответил на вопрос, достаточно ли добровольцев или потребуются новые мобилизованные.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 885-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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