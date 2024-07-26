20 сериалов Netflix с высоким рейтингом — от криминальных драм до комедийных шедевров Лучшие сериалы Netflix за все годы и почему их стоит посмотреть

Современный мир развлечений невозможно представить без сериалов. Погружаясь в захватывающий сюжет, мы забываем обо всем вокруг, проглатывая серию за серией. Netflix, один из популярных поставщиков контента, предлагает нам впечатляющий выбор. И хотя платформа приостановила работу в России, сериалы Netflix все так же популярны в нашей стране. «Газета.Ru» составила подборку из 20 лучших сериалов Netflix на любой вкус — от фэнтези до исторических драм.

«Очень странные дела» (Stranger Things)

Жанр: фантастика, ужасы, драма, мистика, триллер

Год выхода: 2016

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,7, «Кинопоиск» — 8.4

Режиссеры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, Эндрю Стэнтон, Ута Бризвитц, Нимрод Антал, Ребекка Томас, Дэн Трахтенберг

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 34 серии

1980-е годы, небольшой провинциальный город Хоукинс. После исчезновения мальчика по имени Уилл его родные и местный шериф полны решимости выяснить, что произошло. Майк, Дастин и Лукас, близкие друзья Уилла, начинают собственное расследование. Им кажется, что разгадка близка. Подростки встречают странную девочку Эл со сверхспособностями, которая каким-то образом связана с секретной лабораторией. Она сообщает, что Уилл жив, но находится в другом измерении. Группе подростков в поисках своего друга предстоит столкнуться с таинственными явлениями, секретными правительственными экспериментами и монстрами потустороннего мира.

Три причины посмотреть сериал «Очень странные дела»

Искренняя история о дружбе и взрослении, лишенная штампов и приторности. Великолепный кастинг детей-актеров. И прекрасная игра Вайноны Райдер, исполнившей роль убитой горем матери.



Ностальгическая атмосфера сериала, отсылающая к поп-культуре 1980-х. Множество цитат, референсов, ретро-музыка — известные хиты: «Should I Stay or Should I Go» группы The Clash, «Heroes» Питера Гэбриэля, «Time After Time» Синди Лопер.



Пятый, финальный, сезон сериала выйдет в 2025 году, самое время подготовиться к этому событию.

«Корона» (The Crown)

Жанр: Историческая драма, байопик

Год выхода: 2016

Страна: Великобритания, США

Рейтинг: IMDb — 8.6, «Кинопоиск» — 8.4

Создатель: Питер Морган

Режиссеры: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Кристиан Швохов и др.

В ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Хелена Бонэм Картер, Мэттью Гуд, Джош О'Коннор, Эмма Коррин, Иельда Стонтон и др.

Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 60 серий

Историческая драма, рассказывающая о жизни королевы Елизаветы II. Сериал охватывает период с 1947 по 2005 год. Он начинается со свадьбы Елизаветы и принца Филиппа и затрагивает все основные события в жизни королевской семьи: рождение принца Чарльза и принцессы Анны, смерть короля Георга IV и коронацию Елизаветы II в 1952 году, отставку Уинстона Черчилля с поста премьер-министра, Суэцкий кризис и много других знаковых исторических тем и персонажей. В четвертом и последующем сезонах важной сюжетной линией становятся отношения принцессы Дианы и принца Чарльза. Гибель Дианы ознаменует окончательный кризис монархии. Елизавета II стала символом нации, но в политике перестала играть важную роль. Продюсеры ставят точку на событиях 2005 года, как бы отделяя художественный проект от реальности.

Три причины посмотреть сериал «Корона»

Роскошные костюмы и декорации, идеально отражающие реальность и дух времени. Сериал вошел в список самых дорогих многосерийных проектов. Бюджет каждой серии составляет 5 млн долларов.



Историческая основа. Конечно, это не учебник истории, однако сериал дает прекрасную возможность для увлекательного изучения полувекового правления династии.



Множество наград: 63 номинации на премию «Эмми», из них — 21 победа, дважды — премия «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — драма».

«Игра в кальмара» (Squid Game)

Жанр: триллер, драма

Год выхода: 2021

Страна: Южная Корея

Рейтинг: IMDb — 8,0, «Кинопоиск» — 7,6

Режиссер: Хван Дон-хек

В ролях: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, Ви Хаджун, Чон Хоен, О Ен-су

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 9 серий

Главный герой, инфантильный неудачник Сон Ки Хун, живет в нужде, у него полно долгов и он постоянно просит деньги у старой матери. Работы нет, с женой он в разводе, а любимая дочка скоро уедет в Америку. Встреча с незнакомцем в метро вселяет в него надежду на новую жизнь. Тот предлагает Сон Ки Хуну сыграть в детскую игру, в результате чего мужчине удается заработать приличную сумму денег. На прощание неизвестный вручает ему визитку с телефоном и сообщает, что у него есть хорошее предложение.

Так Сон Ки Хун становится участником тайной игры на выживание, где ставка — это жизнь, а победитель получит баснословные деньги. Вместе с ним за главный приз борются сотни таких же людей с долгами и неустроенной жизнью.

Три причины посмотреть сериал «Игра в кальмара»

Сериал — метафора социального мироустройства в капиталистическом мире. Можно все, если на кону собственная жизнь и десятки миллионов долларов.



Впечатляющие декорации — огромные детские площадки, футбольные поля, замки из лего, а также костюмы — сделаны в стиле фантастического мира.



Стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За первые четыре недели его посмотрело 142 млн зрителей. Выход второго сезона сериала запланирован на декабрь 2024 года.

«Ведьмак» (The Witcher)

Жанр: фэнтези, драма, приключения, ужасы

Год выхода: 2019

Страна: США, Польша

Рейтинг: IMDb — 8,0, «Кинопоиск» — 7,2

Режиссеры: Стивен Серджик, Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром и др.

В ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен, Мими М. Кайиса, МайАнна Беринг, Джои Бэти и др.

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 24 серии

Экранизация серии романов польского фантаста Анджея Сапковского. В этой истории тесно переплелись судьбы трех главных героев. Ведьмак Геральт из Ривии — мутант и профессиональный убийца чудовищ. Он путешествует по Континенту в поисках заказов на избавление от монстров. Могущественная колдунья Йениффэр родилась с безобразной внешностью. Обычно таких детей отдают на обучение в школу чародеек. После болезненных мутаций и испытаний они вырастают ведьмами, властными и красивыми.

Юная принцесса Цири бежит из своей страны, охваченной войной. За ней охотится целая армия во главе с черным рыцарем Кагыром. Встреча Геральта с Йеннифэр и Цири положила начало захватывающим событиям, полным мистики и магии.

Три причины посмотреть сериал «Ведьмак»

Захватывающий сюжет, разнообразие чудовищ из восточно-европейского фольклора, много юмора. Впрочем, сражений, крови и убийств тоже предостаточно.



Богатый фэнтезийный мир Континента, копирующий мрачную атмосферу средневековья.



В сериале вы услышите в оригинальном контексте песню о «чеканной монете» в исполнении барда Лютика – компаньона Геральта. Она стала вирусным хитом с множеством кавер-версий. Название навязчивой песни часто фигурирует в мемах.

«Карточный домик» (House of Cards)

Жанр: политический триллер, драма

Год выхода: 2013

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,6, «Кинопоиск» — 8,3

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Кевин Спейси, Робин Райт, Майкл Келли

Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 73 серии

Амбициозный конгрессмен от Демократической партии Фрэнк Андервуд помогает Гаррету Уокеру стать президентом США в обмен на должность госсекретаря. Но после выборов договоренности нарушены, и кресло достается соратнику Уокера. Андервуд разрабатывает план мести. Блестящий манипулятор, разбирающийся в тонкостях политической игры, он отлично знает слабые стороны своих оппонентов и имеет нужные связи. Конгрессмен не успокоится, пока не разрушит карьеры своих обидчиков. В этом его поддерживает жена Клэр, опасная, умная и проницательная женщина, мечтающая о деньгах и власти не меньше самого Фрэнка.

Три причины посмотреть сериал «Карточный домик»

В основе сценария — роман британского политика Майкла Доббса, много лет вращавшего в высших политических кругах.



Неожиданные повороты сюжета, интриги, бескомпромиссная и циничная борьба за власть.



Великолепный актерский дуэт Кевина Спейси и Робин Райт, которые воплотили на экране пару нового типа, способную переиграть самых коварных соперников и перешагнуть через любые барьеры ради статуса и власти.

«Охотник за разумом» (Mindhunter)

Жанр: драма, психологический триллер, детектив

Год выхода: 2017

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,6, «Кинопоиск» — 8,1

Режиссер: Дэвид Финчер,

В ролях: Джонатан Грофф, Холт Маккэлани, Анна Торв, Ханна Гросс, Коттер Смит

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 19 серий

Сюжет основан на документальной книге американских криминалистов «Охотники за умами: ФБР против серийных убийств». Действие начинается в конце 1970-х годов когда только зарождалась криминальная психология. Специальные агенты ФБР Холден Форд и Билл Тенч занимаются классификацией поведения серийных убийц, чтобы понять образ мыслей преступников и составить практическое руководство для раскрытия уголовных дел. Им помогает профессор психологии Венди Карр. Форд и Тенч берутся за сложные дела, подтверждая важность своих исследований. Во втором сезоне агенты расследуют резонансные убийства в Атланте, где за два года жертвами маньяка стали 28 детей, подростков и взрослых.

Три причины посмотреть сериал «Охотник за разумом»

Особый режиссерский почерк Дэвида Финчера: динамичное повествование, незаурядные персонажи, множество сюжетных поворотов, узнаваемые визуальные приемы. Его фильмы — исследования самых темных сторон человеческой натуры.



Кастинг актеров. Джонатан Грофф в роли агента Форда — идеальное попадание. Он играет человека, безумно увлеченного своим делом. И в то же время не оттеняет криминальную галерею персонажей.



В основе — реальные события, у всех героев есть прототипы. Сюжет наполнен шокирующими подробностями преступлений.

«Озарк» (Ozark)

Жанр: криминальная драма, триллер

Год выхода: 2017

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,5, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссеры: Джейсон Бейтман, Алик Сахаров, Эндрю Бернштейн др.

В ролях: Джейсон Бейтман, Лора Линни, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, Чарли Тахэн

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 44 серии

Семейная драма, погружающая зрителей в темный мир отмывания денег и криминальных схем. Финансовый консультант Марти Берд вместе с напарником много лет оказывал услуги мексиканскому наркокартелю, пока не выяснилось, что его партнер похищал деньги, за что был убит. Марти сохранили жизнь, потому что он рассказал о чудесном месте — городке Озарк, где проще отмывать деньги, поэтому суммы станут огромными. Берд с семьей перебирается туда и начинает придумывать новые финансовые схемы, чтобы поправить свое положение. Но он даже не подозревает, сколько опасностей таит Озарк.

Три причины посмотреть сериал «Озарк»

Закрученный сюжет без провисаний и затянутых моментов.



Удивительное перевоплощение Джейсона Бейтмана, у которого за плечами множество комедийных ролей. Но в сериале мы видим глубокую драматическую игру.



Целая галерея типичных персонажей, здесь нет абсолютно хороших и абсолютно плохих героев.

«Черное зеркало» (Black Mirror)

Жанр: фантастика, антология, триллер, драма, антиутопия, сатира

Год выхода: 2011

Страна: Великобритания

Рейтинг: IMDb — 8,7, «Кинопоиск» — 8,5

Режиссер: Тоби Хэйнс, Оуэн Харрис, Карл Тиббеттс и др.

В ролях: Дэниэл Калуя, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел, Келли Макдоналд, Гугу Эмбата-Ро

Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 27 серий

Сериал-антология, раскрывающий темные стороны технологического прогресса и его влияния на человечество. Само название «Черное зеркало» отсылает к дисплеям гаджетов. Создатель сериала Чарли Брукер рассуждает так: если технологии — это наркотики, то каковы последствия их применения?

Серии проекта не связаны между собой сюжетом, составом актеров, временем или местом. Но все они эксплуатируют тему постоянной тревожности людей в современном мире с его сумасшедшим темпом, огромными объемами информации и беспрерывными технологическими новшествами.

Так, в эпизоде «Я скоро вернусь» Марта «воскрешает» с помощью искусственного интеллекта погибшего в автокатастрофе мужа. А в серии «USS Каллистер» одаренный, но очень одинокий программист, собирает ДНК своих коллег и создает их разумные игровые клоны. Тотальный цифровой контроль, одиночество, цифровое рабство и параллельная жизнь в соцсетях — все это перспективы засилья технологий, которые рисуют нам создатели сериала.

Три причины посмотреть сериал «Черное зеркало»

Многие считают сериал пророческим и задаются вопросом: как скоро экранные сюжеты станут нашей реальностью?



Непредсказуемая развязка каждой серии. Сюжеты не похожи один на другой ни фабулой, ни атмосферой. Точно не заскучаете от однообразия.



Сериал взял множество номинаций и наград, в том числе семь премий «Эмми».

«Тьма» (Dark)

Жанр: научная фантастика, драма, триллер, мистика

Год выхода: 2017

Страна: Германия

Рейтинг: IMDb — 8,7, «Кинопоиск» — 8,1

Режиссер: Баран бо Одар

В ролях: Луис Хофманн, Каролина Эйхгорн, Лиза Викари, Майя Шене, Йердис Трибель, Андреас Пичман

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 26 серий

Немецкий сериал, раскрывающий тайны небольшого городка и путешествий во времени. Действие происходит в 2019 году. Четыре семьи живут в вымышленном городе Виндене рядом с атомной станцией. В этом таинственном месте пропадают одни дети и откуда-то появляются другие — мертвые. Выясняется, что под атомной станицей есть система пещер, где находится портал, позволяющий переместиться на несколько десятилетий назад и обратно. Старожилы вспоминают, что подобные случаи уже были. В ходе расследования пропажи детей выясняют страшные тайны Виндена и нескольких поколений его жителей.

Три причины посмотреть сериал «Тьма»

Мрачная мистическая атмосфера, которая держит в напряжении.



Новая трактовка путешествий во времени. Коротко ее можно изложить так: прошлое влияет на будущее так же, как и будущее влияет на прошлое.



Понять сюжет полностью вы сможете, только досмотрев до конца все серии. Это интересно — строить догадки и пытаться представить целостную картину, но на выходе все равно все окажется по-другому.

«Острые козырьки» (Peaky Blinders)

Жанр: криминал, драма

Год выхода: 2013

Страна: Великобритания

Рейтинг: IMDb — 8,8, «Кинопоиск» — 8,4

Режиссер: Отто Баферст и Том Харпер, Колм МакКарти, Тим Милантс, Дэвид Кэффри, Энтони Бирн

В ролях: Киллиан Мерфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Софи Рандл, Джо Коул, Финн Коул, Аннабелль Уоллис

Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 36 серий

Криминальная драма разворачивается в Англии после Первой мировой войны. С фронта в родной Бирмингем возвращаются члены банды «Острые козырьки» — братья Шелби. Хотя номинально главарем гангстеров считается старший брат, заправляет всем делами средний — Томас Шелби, умный, хладнокровный и властный. У нового начальника полиции Честера Кэмпбелла особое задание — расследовать хищения оружия с военного завода. Он решительно разворачивает в городе борьбу с преступностью, в первую очередь с «Острыми козырьками».

Банда стремится расширить свое влияние и контролировать другие территории. Но здесь «Острые козырьки» вступают в кровавую конкуренцию с другими гангстерскими кланами. Семье Шелби предстоит бороться за выживание.

Три причины посмотреть сериал «Острые козырьки»

Реалистичность и историческая основа сюжета. Создатель сериала Стивен Найт вдохновлялся рассказами своего отца о Бирмингеме 1920-х годов и молодежной группировке «Острые козырьки».



Плеяда блестящих британских актеров, чья игра вызывает желание смотреть сериал сразу и целиком.



Особый визуальный ряд. Сериал получил несколько наград за лучший дизайн костюмов и лучшую операторскую работу.

«Призрак дома на холме» (The Haunting of Hill House)

Жанр: ужасы, драма, мистика, антология

Год выхода: 2018

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,6, «Кинопоиск» — 8,0

Режиссер: Майк Флэнаган

В ролях: Михиль Хаусман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 10 серий

Сериал снят по мотивам одноименного романа яркой представительницы жанра хоррор Шерли Джексон. В начале 1990-х семья Крейн с пятью детьми переезжает в новый дом. Родители надеются отреставрировать особняк и выгодно его продать. Но дело затянулось, а в особняке начинают происходить страшные вещи, которые приводят к трагедии.

Даже спустя много лет членов семьи Крейн продолжают преследовать воспоминания о зловещем особняке. Это не дает им нормально строить свою жизнь. Трагическое событие вновь собирает их вместе. Они пытаются переосмыслить все, что произошло много лет назад в жутком доме на холме.

После успеха сериала создатели решили продлили его на второй сезон, немного изменив формат. Сериал «Призраки усадьбы Блай» вышел на Netflix в 2020 году. Основой для сценария этой ленты послужила мистическая повесть Генри Джеймса «Поворот винта».

Три причины посмотреть сериал «Призрак дома на холме»

Внимание фокусируется не столько на сверхъестественных явлениях, сколько на людях и их внутреннем мире — фобиях, тревогах, зависимостях, кошмарах и детских травмах.



Жуткая атмосфера дома с его темными коридорами, опасными дверями, странными звуками и, конечно, призраками.



Сериал восторженно встречен критиками. Стивен Кинг написал, что сама Шерли Джексон одобрила бы экранизацию.

«Академия «Амбрелла» (The Umbrella Academy)

Жанр: супергеройский, черная комедия, фантастика, драма

Год выхода: 2019

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 7,5

Режиссер: Джереми Уэбб, Пако Кабесас, Эллен Керас и др.

В ролях: Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 40 серий

Супергеройский сериал — адаптация одноименного комикса. Он повествует о семье приемных детей со сверхспособностями, которые должны спасти мир от надвигающегося конца света. Когда-то семерых приемных детей взял на воспитание гениальный ученый и миллиардер Реджинальд Харгривз. Он знал, что каждый из них обладает уникальными способностями. Приемный отец сурово обращался со своими воспитанниками, делая из них боевой отряд «Академия «Амбрелла», но не объясняя смысл происходящего. Спустя много лет повзрослевшие дети встречаются на похоронах своего опекуна и узнают, какую миссию он им уготовил. У них считанные дни, чтобы предотвратить апокалипсис.

Три причины посмотреть сериал «Академия «Амбрелла»

Яркая экранизация с нешаблонными персонажами. Создатели ушли от штампов супергеройского жанра.



Поучительная семейная история. Воспитывая детей без любви и тепла, Харгривз причинил им глубокие психологические травмы. У повзрослевших героев вскрываются старые раны и обиды, когда они вновь собираются под одной крышей. И с этим нужно что-то делать.



Актерский кастинг. Чтобы подчеркнуть непохожесть героев, продюсеры подобрали абсолютно разноплановых исполнителей, попав с каждым персонажем в точку.

«Ход королевы» (The Queen's Gambit)

Жанр: драма

Год выхода: 2020

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,5, «Кинопоиск» — 8,3

Режиссер: Скотт Фрэнк

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Билл Кэмп, Моусес Ингрэм, Айла Джонстон, Кристиана Зайдель

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 7 серий

Драматический мини-сериал снят по мотивам одноименного романа Уолтера Тэвиса. Действие происходит в 1950-1960-е годы. Главная героиня Бет Хармон живет в приюте. У девочки открывается талант к шахматам, она необычайно увлечена игрой и мечтает о главной шахматной короне. В приюте детей пичкают транквилизаторами, из-за чего у Бет развивается наркотическая зависимость. Жизнь Бет меняется, когда она попадает в приемную семью и начинает выступать на шахматных турнирах. Девушка одерживает одну победу за другой и становится знаменитостью. Но Бет предстоит справиться со всеми своими проблемами, чтобы выиграть главный турнир своей жизни.

Три причины посмотреть сериал «Ход королевы»

Скотт Фрэнк сумел сделать шахматы зрелищным видом спорта. Партии эффектно визуализируются не только на шахматной доске.



Яркая героиня со сложной судьбой. Она не идеальна, но у нее железная сила воли.



Воодушевляющее кино в лучших традициях этого жанра.

«Прощай навсегда» (Dead to Me)

Жанр: черная комедия, драма, криминал

Год выхода: 2019

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,4

Режиссер: Ребекка Эшер, Сильвер Три, Кэт Койро и др.

В ролях: Кристина Эпплгейт, Линда Карделлини, Сэм Маккарти, Люк Росслер, Джеймс Марсден

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 30 серий

Комедийная драма о дружбе двух совершенно непохожих героинь – респектабельной вдовы и безрассудной холостячки. Джен после смерти своего мужа, которого сбила машина, попадает в группу психологической поддержки для людей, переживших утрату. Там она знакомится с Джуди. Ее история находит отклик у Джен, и женщины сближаются. Но неожиданно вскрывается обман: история Джуди – выдумка, а она — тот самый водитель, который совершил смертельный наезд на мужа Джен. Как ни странно, это не ссорит женщин, а напротив — делает их отношения еще более тесными и дружескими.

Три причины посмотреть сериал «Прощай навсегда»

Каждый эпизод открывает нам новые факты о героях и их жизни. В итоге картинка к концу сериала разительно отличается от той, что рисовалась в начале.



Легкое кино, не требующее вдумчивого погружения.



Можно поразмышлять на вечные темы о том, что, живя вместе, люди порой остаются чужими друг другу. И так ли хорошо ли мы знаем своих близких?

«Бриджертоны» (Bridgerton)

Жанр: мелодрама, романтическая драма

Год выхода: 2020

Страна: США

Рейтинг: IMDb —7,4, «Кинопоиск» — 7,7

Режиссеры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон и др.

В ролях: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бейли, Никола Кохлан

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 24 серий

В основе экранизации — серия романов автора исторических бестселлеров Джулии Куинн. Действие разворачивается в начале XIX века во время сезонов лондонского высшего общества. Но в отличие от романа это альтернативная реальность, где цветные люди — полноправные члены общества и имеют титулы.

В период сезонов знатные семьи заняты поиском выгодных партий для своих детей и стремятся укрепить свое положение в иерархии высшей знати. Не исключение и главные герои сериала — семья Бриджертонов. Фаворитка светского общества — старшая из дочерей Дафна Бриджертон, получившая титул «бриллианта сезона». Она, как и ее братья и сестры, переживает любовные страсти, свойственные юности.

Три причины посмотреть сериал «Бриджертоны»

Множество любовных линий, романтики, абсурдных поступков и нелогичных моментов, но смотрится сериал взапой. Особенно он порадует поклонников мелодрамы.



Яркий и красочный сериал: декорации, костюмы и даже саундтреки — все работает на максимуме.



Динамичность и неожиданные сюжетные повороты.

«Бумажный дом» (Money Heist)

Жанр: криминальная драма, триллер

Год выхода: 2017

Страна: Испания

Рейтинг: IMDb — 8,2, Кинопоиск — 8,2

Режиссер: Кольдо Серра

В ролях: Урсула Корберо, Альваро Морте, Ициар Итуньо, Педро Алонсо, Пако Тоус

Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 48 серий

Банда авантюристов в Мадриде захватывает Королевский монетный двор Испании. Мозг операции — гениальный главарь по прозвищу Профессор. В здании грабители берут в заложники 67 человек, среди них персонал и группа школьников, приехавших на экскурсию. Задача преступников — напечатать как можно больше банкнот. Желаемая сумма — 2,4 млрд евро. Пять дней грабители «делают деньги», параллельно отбиваясь от элитных подразделений полиции. После двухлетнего перерыва участники банды планируют новое преступление — ограбление Банка Испании.

Три причины посмотреть сериал «Бумажный дом»

Подбор актеров — все они харизматичные красавцы и идеальные типажи антигероев.



Множество наград, в том числе премия «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал», и любовь фанатов по всему миру.



Динамический сюжет с неожиданными поворотами и эмоциональными качелями.

«Жизни матрешки» (Russian Doll)

Жанр: комедия, драма, научная фантастика

Год выхода: 2019

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,7, «Кинопоиск» — 6,9

Режиссер: Лесли Хэдланд, Джеми Бэббит, Наташа Лионн

В ролях: Наташа Лионн, Грета Ли, Ребекка Хендерсон, Элизабет Эшли, Джереми Бобб, Хлоя Севиньи

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 15 серий

Комедийный-драматический сериал о женщине, которая постоянно переживает один и тот же день, застряв во временной петле. Главную героиню — программистку Надю — насмерть сбил автомобиль в день ее 36-летия. Но всякий раз, открывая глаза, она вновь оказывается на вечеринке в честь своего дня рождения. Ей предстоит изо дня в день не только переживать внезапную смерть, но и пытаться разобраться в причинах этого феномена и все исправить.

Три причины посмотреть сериал «Жизни матрешки»

Сериал — смесь жанров: комедия, драма, мистика и даже хоррор.



Яркая исполнительница главной роли Наташа Лионн. Она здесь удивительно похожа на молодую Аллу Пугачеву, что поначалу выглядит забавно — Пугачева и в «Дне сурка»?



Глубинный смысл сериала — в психологических особенностях личности: осознанность, зрелость, незакрытые гештальты, детские травмы, зависимости — как это все влияет на нашу жизнь.

«Сексуальное просвещение» (Sex Education)

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Год выхода: 2019

Страна: Великобритания

Рейтинг: IMDb — 8,2, «Кинопоиск» — 8,0

Режиссер: Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Руньяраро Мапфумо и др.

В ролях: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Маки, Коннор Суинделлс

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 32 серии

Скромный подросток Отис Милберн живет с матерью. Она известный специалист по сексологии, поэтому в половых вопросах Отис дока. Нередко он использует свои знания для консультации одноклассников. Его подруга Мэйв предлагает делать на этом бизнес. От клиентов у юных психотерапевтов нет отбоя, но параллельно они решают и свои проблемы.

Три причины посмотреть сериал «Сексуальное просвещение»

В сериале намеренно собраны все возможные клише подросткового кино. Но при этом здесь откровенно обсуждаются даже табуированные темы.



Легкость и юмор. Никакой мрачности, скованности и чрезмерной серьезности.



От тем секса сериал постепенно переключается на проблемы взросления в целом.

«Оранжевый — хит сезона» (Orange Is the New Black)

Жанр: драма, комедия

Год выхода: 2013

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,0, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Эндрю Маккарти, Фил Абрахам, Майкл Трим

В ролях: Тейлор Шиллинг, Кейт Малгрю, Узо Адуба, Даниэль Брукс, Даша Поланко

Количество сезонов и серий: 7 сезонов, 91 серия

Фильм основан на мемуарах американки Пайпер Керман, молодой женщины из благополучной семьи, которую приговаривают к тюремному заключению за участие в контрабанде наркотиков. В тюрьме она сталкивается с суровой реальностью и борется за место под солнцем. Пайпер знакомится с другими заключенными — а это целая галерея разнообразных характеров и судеб. Ей предстоит научиться выживать в новом для нее мире.

Три причины посмотреть сериал «Оранжевый — хит сезона»

Острохарактерные персонажи. У многих заключенных есть реальные прототипы, их фото можно увидеть в финальных титрах.



Несмотря на драматизм сюжета, в фильме много юмора и острых шуток.



Великолепная игра Узо Адубы, получившей сразу две награды «Эмми» в 2014 и 2015 годах как лучшая актриса второго плана.

«Тринадцать причин почему» (13 Reasons Why)

Жанр: драма, триллер, детектив, подростковый фильм

Год выхода: 2017

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,5, «Кинопоиск» — 7,3

Режиссер: Брайан Йорки

В ролях: Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кристиан Наварро, Алиша Бо, Брэндон Флинн, Джастин Прентин, Майлс Хейзер, Росс Батлер

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 49 серий

Первый сезон сериала снят по одноименному роману американского подросткового писателя Джефя Эшера. Главный герой, подросток по имени Клэй Дженсен, находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер, его однокласницей. Девушка нравилась Клэю, но она покончила жизнь самоубийством. Парень слушает кассеты и испытывает шок: Ханна перечисляет 13 причин своего ухода из жизни. Каждая – отдельный человек. И одна из причин – Клэй! Чтобы понять, в чем он виноват, подросток слушает кассеты до конца. И постепенно открывает для себя страшные тайны Ханны и своих одноклассников.

Три причины посмотреть сериал «Тринадцать причин почему»