Повышение пенсий и наследование цифровых рублей: какие изменения ждут россиян в августе Накопительные пенсии 118,8 тыс. россиян будут увеличены на 7% с 1 августа

С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты, кредитные организации будут работать с должниками по новым правилам. А вот анонсированное введение нового режима посещения Израиля отложено: россиянам пока не понадобится электронное разрешение на въезд в эту страну. «Газета.Ru» рассказывает какие новшества ожидают россиян в августе.

Пенсионеры получат прибавку к пенсии

С 1 августа накопительные пенсии 118,8 тыс. россиян, участвующих в программе их софинансирования, будут увеличены на 7%. В тоже время, ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тыс. участников программы софинансирования вырастет на 6,92%.

Как отметили в Социальном фонде, перерасчет проводится по итогам инвестирования средств управляющими компаниями в 2023 году.

Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,4 тыс. рублей в месяц.

Также будут перерасчитаны страховые пенсии работавших в 2023 году пенсионеров. Размер корректировки будет зависеть от зарплаты — чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

Стоимость коэффициента зависит от года, в котором россиянин вышел на заслуженный отдых. Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал трудиться без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей.

В 2024 году она составляет 133,05 руб.

Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, проводятся автоматически, обращаться их получателям никуда не надо.

Первые платежи за ЖКУ после повышения тарифов

С начала августа россияне начнут получать первые квитанции с новыми тарифами за коммунальные услуги, которые были повышены с 1 июля 2024 года. Оплатить их нужно будет до 10 августа.

Для каждого региона был утвержден свой предел повышения тарифа ЖКУ.

Например, в Москве платежи вырастут до 11%, в Санкт-Петербурге до 9,8%, а в Калужской области — до 10%.

Новые требования к банкам и МФО

С 5 августа ужесточается контроль за взаимодействием банков и МФО с должниками. Кредитные организации должны обеспечить рабочие места сотрудников оборудованием и программным обеспечением, с помощью которого будет записываться и храниться информация о ходе переговоров с лицами, просрочившими выплаты.

Запись разговоров и направляемые сообщения должны храниться в течение 3 лет.

Цифровые рубли можно будет унаследовать

Владелец счета в банке сможет совершать завещательное распоряжение цифровыми рублями, которое будет иметь силу нотариально удостоверенного завещания. Порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями должен 1 августа определить кабинет министров по согласованию с Банком России.

Как информировал ЦБ, цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, помимо наличной (банкноты и монеты в кошельках или кубышке) и безналичной (деньги на счетах в банках).

Цифровые рубли хранятся на специальных счетах граждан и организаций. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Введение электронного разрешение на въезд в Израиль отложено

В первый день последнего летнего месяца планировался запуск системы платных электронный разрешений на въезд в Израиль (Electronic Travel Authorization). Но в конце июля власти страны отложили введение этой системы до 1 января 2025 — авиакомпаниям требуется дополнительное время для подготовки и внедрения необходимых технологических систем.

В будущем стоимость разрешения на въезд в Израиль составит около 600 рублей.