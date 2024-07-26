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Бизнес
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Масштабные проекты: Группа ГМС рассказала о своей инвестиционной программе

Группа ГМС сообщила о программе импортозамещения на 35 млрд рублей

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Пресс-служба Группы ГМС
Один из ведущих производителей насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования в России Группа ГМС раскрыла сводные данные о своих инвестиционных планах по проектам импортозамещения. Такую информацию компания раскрывает впервые. Подробнее — в нашем материале.

Согласно сведениям об инвестиционных планах по программе замещения импортного оборудования, общий объем вложений Группы ГМС в модернизацию и создание новых производственных мощностей превысит 35 млрд рублей, пишет РБК. Из них 12 млрд рублей уже были вложены с 2014 по 2022 год, а в период с 2023 по 2026 год на эти цели будет направлено еще более 23 млрд рублей.

Первый этап инвестиционной программы включал работы на предприятии АО «ГМС Ливгидромаш» в Орловской области, в рамках которого были созданы новые мощности для производства и испытания крупных насосов, необходимых для энергетики, транспорта нефти и нефтепереработки. Также в него входили работы на АО «Нижневартовскремсервис» в ХМАО, где стартовало производство специальных насосов для технологических процессов нефтедобычи, и на предприятии АО «Казанькомпрессормаш», где было создано новое сталелитейное производство и организован выпуск высокоэффективных компрессорных установок и турбодетандеров для нефте- и газопереработки, средне- и крупнотоннажного производства СПГ.

Новый этап

Что касается следующего этапа, стартовавшего в 2023 году, то финансирование будет в основном распределено между тремя масштабными проектами: двумя в Республике Татарстан — в Казани и Зеленодольске — и одного в Орловской области — в городе Ливны.

Так, в Казани на площадке АО «Казанькомпрессормаш» в рамках нового направления бизнеса «Технологии переработки нефти и газа» Группа ГМС создает современный производственно-сервисный центр по процессным насосам для нефтегазопереработки и нефтегазохимии по стандарту API.

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Пресс-служба Группы ГМС

В Зеленодольске на площадях АО «Казанькомпрессормаш» строится сборочно–испытательный комплекс сверхмощных компрессоров (свыше 65 МВт) смешанного хладагента для крупнотоннажного производства СПГ. Данный проект общей стоимостью 11,9 млрд рублей софинансируется государством — Минпромторг России выделил на эти цели субсидию в размере 6,7 млрд рублей. В Группе ГМС сообщают, что ввод комплекса в эксплуатацию позволит полностью удовлетворить потребности российской СПГ-отрасли в компрессорном оборудовании.

Также на предприятии АО «ГМС Ливгидромаш» в Ливнах реализуют масштабный инвестиционный проект стоимостью 8,4 млрд рублей по наращиванию производства насосов средней мощности для тепловой и атомной энергетики, нефтегазового комплекса, в том числе СПГ-заводов. Поэтому наряду с собственными средствами Группы ГМС в проекте используется инвестиционный кредит с субсидируемой процентной ставкой за счет средств Фонда развития промышленности.

По сообщению Группы ГМС, стратегия импортозамещения уже приносит первые результаты. Так, финансовые показатели компании за 2023 год выросли на 42% по выручке и на 79% по EBITDA, а прибыль за прошлый год составила 5,1 млрд рублей. А показатели первого квартала 2024 года в 1,5-2 раза превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

«Группа ГМС инвестирует в производство оборудования, критически важного для основных технологических процессов большинства стратегических отраслей промышленности. Эффект от этих инвестиций должен положительно отразиться на развитии нефтегазового комплекса, энергетики, металлургии, судостроения и других секторов экономики», — отмечает директор по корпоративным финансам компании Александр Рыбин. В холдинге также добавили, что за последние годы в России реализован целый ряд уникальных проектов с использованием оборудования, изготовленного благодаря инвестициям, которые Группа ГМС осуществила за период с 2014 года.

Ситуация на рынке

Как отмечал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, за последние два года российский ТЭК как одна из ключевых отраслей экономики подвергся самому мощному в истории внешнему давлению в виде всевозможных санкций и искусственных ограничений. При этом он подчеркнул, что прошедший год показал высокую степень стрессоустойчивости энергетического комплекса России — отечественный ТЭК достойно справился с вызовами, продолжил надежно обеспечивать энергобезопасность страны и обязательства перед иностранными партнерами.

В 2024 году Минэнерго РФ ожидает, что добыча нефти в России в составит 523 млн т, добыча газа — 667 млрд м3. Переработка ожидается на уровне 275 млн т. При этом объем переработки нефти в России на момент начала этого года значительно отставал от показателей аналогичного периода 2023 года. Однако российский топливный рынок Минэнерго РФ оценивало и оценивает как сбалансированный.

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Пресс-служба Группы ГМС

По данным «Коммерсанта», экспорт российского СПГ за первое полугодие 2024 года вырос на 2,7% год к году, до 16,79 млн тонн, сильнее всего — в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция. Экспорт СПГ из РФ остается на стабильно высоком уровне, несмотря на стремление ЕС заместить поставки из РФ.

Экспортные планы российских нефтегазовых компаний реализуются в условиях, когда в России набирает обороты процесс импортозамещения во всей промышленности и топливно-энергетическом комплексе, в частности. Важность импортозамещения в высокотехнологичном машиностроении отмечает, например, глава Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Вячеслав Мищенко. «Это одна из ключевых задач для российского ТЭКа и всей промышленности. Зависимость от зарубежных технологий достигла предела к началу 2020-х годов, угрожая технологическому суверенитету страны. Сейчас ситуация меняется во многом благодаря таким предприятиям, как группа ГМС, которая сохранила и успешно развивает целую подотрасль отечественного машиностроения», - подчеркивает эксперт.

Напомним, что Группа ГМС — крупный машиностроительный холдинг, производитель промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров и широкой линейки нефтегазового оборудования. В его состав входят 10 предприятий в разных городах и регионах России, научно-исследовательские и проектные институты, инжиниринговые и сервисные компании, которые реализуют весь цикл от разработки и производства до испытаний и обслуживания наиболее сложных насосных и компрессорных установок, производимых в России. Продукция Группы ГМС используется в нефтегазодобыче, транспортировке нефти и газа, нефтегазопереработке, производстве СПГ, атомной и тепловой энергетике, водном хозяйстве и ЖКХ.

Группа ГМС и ее основные предприятия входят в число крупнейших налогоплательщиков регионов присутствия. Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней только за последние 10 лет (с 2014 года по настоящее время) составила 78 млрд рублей.

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