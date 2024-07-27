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В Китае заявили, что США действуют «как гегемон»

Ван И заявил, что США действуют в отношении Китая как гегемон

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Global Look Press

Соединенные Штаты Америки (США) проводят в отношении Китая ошибочную политику в соответствии с американской гегемонистской стратегией. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты придерживаются неверного представления о КНР и все время отражают ее в зеркале собственной гегемонистской логики», — заявил министр.

Ван И подчеркнул, что Пекин продолжит придерживаться своего мирного пути развития и содействовать построению человеческого судьбоносного сообщества».

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Ван И о том, что Вашингтон примет меры против китайских компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс России.

Блинкен и Ван И провели переговоры в Лаосе. Их встреча прошла на фоне попыток двух стран сохранить каналы связи, несмотря на нарастающее соперничество и усиление напряженности в Азии.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.

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