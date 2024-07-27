«Жуткая мерзость»: Вяльбе об открытии Олимпийских игр — 2024

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, говоря о церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024, призналась, что не хочет даже комментировать такую мерзость. Ее слова приводит РИА Новости.

«И с перепутанным флагом Международного олимпийского комитета, и с другими моментами на открытии Игр. Хотя с флагом это не мерзкая ситуация, а чья-то жуткая ошибка. Но вообще из того всего, что я читала о произошедшем на церемонии, это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники», — заявила Вяльбе.

Церемония открытия состоялась 26 июля на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Лера Кудрявцева назвала открытие Олимпиады балом Сатаны.