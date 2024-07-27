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Ученые разгадали значение тысяч доисторических наскальных рисунков в Колумбии

JAA: 12500-летние рисунки в Амазонии показывают превращения людей в животных

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University of Exeter

Международная группа археологов из Великобритании и Колумбии изучили тысячи наскальных рисунков, найденных на скалах Серро Асуль в Серрания де ла Линдоса на территории колумбийской Амазонии. Возраст этих произведений составляет около 12,5 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Anthropological Archaeology (JAA).

Серро Асуль представляют собой целую галерею из 3223 изображения людей и разнообразных животных.

Команда обнаружила не менее 22 видов животных, включая оленей, птиц, пекари, ящериц, черепах и тапиров.

После каталогизации произведений искусства исследователи заключили, что 58% рисунков были образными, из которых половина представляла собой изображения зверей. Они также заметили сцены, изображающие людей, занимающихся рыбной ловлей.

Сравнив рисунки зверей с древними разделанными костями животных, найденными в близлежащих раскопках, археологи выяснили, что пропорциональное представление рисунков по видам не соответствовало пропорции костей животных.

Это свидетельствует, что коренные народы Южной Америки не просто рисовали то, что они ели. Кости говорят о разнообразном рационе, включающем рыбу, млекопитающих и рептилий, таких как змеи и крокодилы.

По словам британских исследователей из Эксетерского университета, некоторые изображения на скалах Серро Асуль имеют мифологически мотивы, демонстрируя превращения людей в животных и наоборот. Это указывает на фольклор древних американцев и связь этих людей с окружающим природным миром.

Ранее ученые пришли к выводу, что наскальные рисунки в Колумбии указывают на время появления первых людей в Южной Америке.

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