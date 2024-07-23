Лучший гуманитарий — это технарь?

Удивительные новости всколыхнули рынок труда в России. Оказалось, если филологи, социологи, экономисты и прочие гуманитарии будут разбираться еще и в программировании, они будут больше нравиться работодателям. Невероятное, конечно, открытие. Так велосипед еще никто изобретал. Никто ведь раньше не догадывался, что если красивая девушка будет еще и богатой, то женихов вокруг будет больше. Непонятно только, зачем ей эти женихи. Однако, если не иронизировать, а говорить серьезно, то дело ведь плохо. Само появление подобных исследований сигнализирует о нездоровье экономики в общем и сферы найма в частности.

Впрочем, все пошло куда-то не туда далеко не вчера. Уже достаточно давно на рынке труда возобладала странная тенденция поиска работодателями трех разных специалистов по цене одного. И в лице одного. Среднестатистический соискатель давно понял, что всем нужен и швец, и жнец и SMM-специалист в одном флаконе, что в любом бизнесе все только и думают об оптимизации и сокращении издержек. Не то чтобы кто-то из трудящихся такой тренд приветствовал, напротив — многие возмущались, плевались, грозили буржуям новыми революциями. Но прошло время, и стало понятно, что битву за право не быть универсальными солдатами, специалистами ну очень широкого профиля массы проиграли. И теперь, в общем, обычное дело, когда логопед выступает еще и детским психологом, маркетолог — бренд-менеджером, учитель — библиотекарем, а в какой-нибудь, прости господи, жилконторе один человек закрывает ставки электрика, сантехника, кочегара, плотника и дворника. Не люди, а супермены, короче.

Победа, впрочем, оказалась пиррова. Деньги, конечно, экономить все научились хорошо. А вот обеспечивать качество работы получается не всегда. Ставка на универсализм привела к обесцениванию профессионализма: рынок заполнили дилетанты. А как иначе? Невозможно одинаково хорошо разбираться в десяти разных, пусть даже смежных, направлениях. Если ты, конечно, не Леонардо да Винчи или там Ломоносов. Гении-то понятно, еще и не так способны удивлять. Но сколько этих гениев? И кто из них пойдет устраиваться на работу по найму?

И вот теперь все усугубляется. Теперь от соискателей ждут, чтобы они проявляли себя не только в смежных профессиях, но и в диаметрально противоположных. Теперь хотят, чтобы лирики стали еще и физиками, бабушки — дедушками, а матери — отцами. Удобно, конечно. Зачем под отдельные задачи нанимать настоящих айтишников? Им же платить надо по-настоящему, а они запрашивают будь здоров. Пусть лучше социолог, экономист, лингвист или даже простой менеджер по рекламе поковыряется сам над написанием какого-нибудь нужного кода за лишние десять-двадцать тысяч рублей сверху.

Деньги — это, к слову, особо интересный момент. По результатам исследования «Яндекс.Образования», гуманитарии, обладающие навыками IT, в среднем могут рассчитывать на прибавку к зарплате всего в 10-50%. В редких случаях, правда, ежемесячное вознаграждение может удвоиться. Впрочем, речь часто идет о таких изначальных зарплатах, что даже ее удвоение не кажется чем-то особенно привлекательным.

Так, по данным исследования, средняя зарплата политолога составляет в России 50 тыс. руб., а политологи, владеющие языками программирования или инструментами сбора и анализа данных, могут зарабатывать 75 тыс. руб. На двукратный рост, с 45 до 90 тыс. руб., могут рассчитывать социологи. А экономисты с IT-навыками способны увеличить доход с 80 до 125 тыс. руб. Честно, вот как-то не впечатляет. Вообще непонятно, ради чего разрываться в разные стороны. Резоннее тогда уж насовсем перейти в IT. Переучиться по-настоящему и стать каким-нибудь разработчиком. А если по-серьезному учиться лень, то проще вовсе уйти в курьеры или таксисты. А что? Медианная зарплата водителей — 107 тыс. рублей, доставщиков — 111 тыс. руб.

Понятно, что в низкоквалифицированный труд так запросто не уйти. Чисто психологически. И дело не в непрестижности, суть в том, что для каждого нормального человека важна профессиональная реализация, соответствующая его стремлениям и талантам. В этом смысле и в разработчики, веб-дизайнеры или тестировщики чистому гуманитарию перебраться нелегко, хочется ведь заниматься тем, что действительно нравится, а не размениваться на всякое, к чему душа не лежит, просто ради денег.

Хотя иногда и приходится, понятно. Вот я, например, в школе выпускаю с подростками газету. И в этом проекте я тот самый универсальный солдат: и редактор, и дизайнер, и верстальщик. Так сложилось. Просто я умею и одно, и второе, и третье. Второе и третье, правда, на очень среднем уровне и без какой-либо тяги к самосовершенствованию. Потому что скучно. До зевоты скучно обрабатывать фото и создавать макеты. Стараюсь делегировать эти обязанности ученикам, некоторым даже нравится, но за ними все равно приходится переделывать. А переделывать, кроме меня, некому. Тащу это не знаю почему. Потому что все-таки интересна творческая часть этой работы. Потому что вижу интерес школьников. Потому что жалко бросить. Но уж точно не потому, что это делает меня «суперконкурентным специалистом».

Не становится конкурентным специалистом работник, нахватавшийся по верхам. Реальная ценность его компетенций не вырастает значительно. А если учесть, что он тратит больше личного времени на самостоятельное обучение все новым и новым навыкам, может быть, час его рабочего времени вообще нисколько не прибавляет в стоимости. Но такой энтузиаст, безусловно, делается очень удобным. И таких удобных все больше. И это меняет рынок труда. Притязания работодателей становятся все более изощренными: желательное переходит в разряд обязательного.

И это угнетает. Одно дело — добровольно чем-то увлечься, чему-то новому научиться, и другое — когда это новый стандарт. Ведь тогда это уже не про развитие, а про бесконечный бег в колесе: пройдет еще немного времени, и ты опять будешь недостаточно хорош. И правда в том, что скорее всего так и будет. Скорее всего, ты сильно отстанешь даже в своей первой профессии — потому что если копать не вглубь, а вширь, то до клада или до живительного источника не доберешься. Зато так можно взрыхлить почву, засеять ее и потом собрать урожай. И, может быть, на год обеспечить себя пропитанием. Потом цикл придется повторить. И еще. И снова. Вечная рутина. И постоянная зависимость от внешних условий. Да, наверное, таков удел большинства из нас. Но как же это грустно!

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