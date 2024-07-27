Бакальчук предупредили о риске потери Wildberries из-за слияния

Из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук может потерять компанию. Об этом заявил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале.

«Происходящее с Wildberries удивительно и беспрецедентно. WB — гордость российского рынка, уникальная компания, а супруги Бакальчук вызывают у меня искреннюю симпатию и уважение», — заявил предприниматель.

Алексеев подчеркнул, что не является инсайдером, но отметил, что Бакальчук является и собственником и генеральным директором ООО «Вайлдберриз», поэтому может единолично принимать любые решения.

Предприниматель напомнил, что совместной компании ООО «РБВ» 65% принадлежат Wildberries, тогда как оставшиеся 35% — ООО «Стинн», головной структуре Russ.

По словам Алексеева, структуре уже были переданы 27 юридических лиц, которые отвечают за логистику и разработку маркетплейса. Эти лица фактически составляют основу бизнеса.

До этого сообщалось, что основательница Wildberries заявила о начале бракоразводного процесса с мужем. По словам Владислава Бакальчука, брачного договора у них с супругой не было. Это означает, что при разводе мужчина сможет получить половину акций компании.

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