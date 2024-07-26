Глава ЦНИИ «Волна» пытался покончить с собой возле Кремля. Его обвиняли в срыве оборонзаказа «МК»: глава ЦНИИ «Волна» Арсеньев пытался покончить с собой на Красной площади

Руководитель Центрального научно-исследовательского института «Волна» Владимир Арсеньев в знак протеста попытался покончить с собой на Красной площади у Мавзолея. Ранее он подал заявление в СК России, а также жаловался и в другие ведомства на то, что предприятие умышленно банкротят и не дают выполнить заказ для Минобороны. В прошлом году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок для нужд СВО. Мужчина выжил, у него легкие ожоги.

Президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев загорелся на Красной площади в Москве. 74-летний топ-менеджер мог устроить эту акцию в знак протеста против обвинений в срыве гособоронзаказа, пишет «Московский комсомолец».

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Инцидент произошел в нескольких метрах от Мавзолея В.И. Ленина. В процесс оперативно вмешались сотрудники полиции, которые потушили мужчину. Территорию оцепили.

По словам очевидцев, Арсеньев ничего не скандировал ни во время своих действий, ни перед их началом. Окружающие услышали только «громкий хлопок, как от самодельной бомбы», после чего «повалил дым», пишет «МК».

«Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку», — рассказала «Ленте.ру» очевидица произошедшего.

Арсеньев получил легкие ожоги. «Его допрашивают», — сообщил Mash.

Срыв заказа

По информации «МК», в 2023 году Арсеньева обвинили в сговоре и умышленном срыве поставок необходимой продукции для нужд СВО в рамках гособоронзаказа. Соответствующая жалоба поступила в концерн «Ростех».

Кроме того, Арсеньеву инкриминировали воровство рабочей документации на продукцию у другого предприятия.

ФСБ России провела проверку в «Волне», по результатам которой обвинения не подтвердились.

Арсеньев подал на автора жалобы (его имя «МК» не раскрывает) иск о защите чести и достоинства, но он был отклонен. При этом встречный иск жалобщика был принят и сейчас рассматривается в Нагатинском суде Москвы.

Издание Baza пишет, что не так давно Арсеньев подал заявление в СК России, в котором сообщил, что его предприятие умышленно банкротит некий майор министерства обороны и бывший сотрудник предприятия, а ныне — военный пенсионер.

По словам президента ЦНИИ, в конце сентября 2023 года, когда «Волна» отгрузила очередной заказ для Минобороны, цену на их изделие вдруг уменьшили вдвое. Первоначально была установлена стоимость одной единицы продукции в 10 087 рублей, позже она упала до 4599 рублей.

По словам Арсеньева, если предприятие будет поставлять продукцию по столь низким ценам, то довольно быстро обанкротится.

Помимо СКР, Арсеньев также обращался непосредственно в Минобороны, а также ФСБ и другие ведомства, но «ситуация пока никак не разрешилась».

Владимир Арсеньев — отставной военный, капитан запаса, имеет звание почетного связиста.

О ЦНИИ «Волна»

ЦНИИ «Волна» открылся в Москве в 1980 году. На предприятии разрабатывают и производят системы и средства связи, перспективные инерциально-навигационные системы и метрологическое оборудование, предназначенное для Минобороны, МЧС и коммерческого использования.

Основные направления работ — аппаратура внутренней связи, коммутации и управления в подвижных объектах, испытательная аппаратура для специальных исследований, автоматизированные системы мониторинга окружающей среды.

У «Волны» есть несколько лицензий на разработку вооружения и военной техники, а также лицензия ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

MSK1.RU со ссылкой на знакомого Арсеньева пишет, что в Центре есть проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. По его словам, работникам предприятия не платят заработную плату на протяжении по меньшей мере трех месяцев.