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Chery выпустила гибридный кроссовер Fulwin T10

Chery представила гибридный кроссовер Fulwin T10 с запасом хода 1400 км

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carnewschina.com

Китайская компания Chery выпустила свой новый плагин-гибридный автомобиль Fulwin T10. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 189,9 тыс. юаней (2,24 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль представляет собой среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4850 мм, шириной 1930 мм и высотой 1712 мм при колесной базе 2820 мм. В салоне кроссовера установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155 с 12,3-дюймовым центральным дисплеем, а также 50-дюймовый проекционный дисплей.

Кроссовер будет предлагаться с силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 154 л.с. и один или два дополнительных электромотора. На «чистом» электричестве автомобиль может проехать до 200 км. Запас хода составляет более 1400 км.

До этого стало известно, что китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций седана Arrizo 8 в России.

Если раньше автомобиль был доступен в версиях Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE, то теперь он предлагается в комплектациях Active, Comfort и Prime. Кроме того, базовая комплектация седана подорожала на 50 тыс. рублей и теперь стоит от 2,85 млн рублей.

В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, задние датчики парковки в сочетании с камерой заднего вида, полный «зимний пакет», двухзонный климат-контроль.

Ранее сообщалось, что российские продажи кроссоверов Jetour X50 начнутся в сентябре.

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