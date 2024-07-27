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В Петербурге начальник полиции реанимировал указ Петра I о ношении бород

47news: в Санкт-Петербурге начальник полиции запретил подчиненным носить бороды

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Depositphotos

Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти приказал подчиненным прекратить ношение бороды. Об этом сообщает портал 47news.

«С 27 июля тысячам полицейским города и области запрещено ношение бород. Это касается и сотрудников ГАИ. По информации нашего издания, такой приказ 26 июля отдал начальник главка генерал-лейтенант Роман Плугин», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что приказ начальника ГУ МВД касается только полицейских наружных нарядов, таких как патрульно-постовая служба и ГАИ. В свою очередь оперативные подразделения пока это не затрагивает.

В свою очередь руководители передали команду с доходчивыми личными дополнениями: «Все побриты!».

Подобный запрет похож на указ царя Петра I от 1698 года. В связи с новой политикой царя происходили кардинальные изменения в обществе. История о «рубке бород» упирается в европеизацию России, однако царь Петр давал возможность носить бороды за ежегодную крупную подать, что являлось грамотным пополнением бюджета во время войн.

Ранее эксперт рассказал, как масло для бороды мешает копить деньги.

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