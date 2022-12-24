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«Лицо ангела и тело богини»: 100 лет со дня рождения Авы Гарднер

24 декабря исполняется 100 лет со дня рождения американской актрисы и певицы Авы Гарднер (1922-1990) — одной из ярчайших звезд Голливуда 1940-х и 1950-х годов.

Актриса вошла в список величайших кинозвезд в истории Голливуда. Ее часто называли одной из самых красивых актрис прошлого столетия — обладательницей «лица ангела и тела богини».

Карьера Гарднер началась в 1940 году. В 1950-е годы ее начали раскручивать под девизом «самое сексуальное животное на земле». Пиком карьеры Авы стали главные роли в фильмах «Снега Килиманджаро» с Грегори Пеком (1952) и «Могамбо» с Кларком Гейблом (1953), за который актриса была номинирована на премию «Оскар». За время карьеры актрису также номинировали на премию BAFTA и Золотой глобус.

Ава была замужем три раза — в 1941—1943 годах за кинозвездой Микки Руни, в 1945—1946 годах — за королем свинга Арти Шоу, а в 1951—1957 годах — за певцом Фрэнком Синатрой. Кроме того, известна ее связь с миллионером Говардом Хьюзом, который, по словам самой актрисы, принуждал ее к браку и установил за ней слежку.

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